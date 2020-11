Firefighting Simulator – The Squad erscheint in wenigen Tagen

In wenigen Tagen erscheint mit Firefighting Simulator – The Squad eine neue Feuerwehr Simulation. Seit heute ist bekannt, welche Features das Spiel bietet.

In Firefighting Simulator – The Squad schlüpfen die Spieler/innen in die Rolle eines US-Feuerwehrmanns, um gemeinsam mit echten oder KI-gesteuerten Teammitgliedern in packenden Brandeinsätzen zur Tat zu schreiten. Sowohl im Alleingang als auch im Multiplayer-Modus gilt es, sich dabei zahl- und abwechslungsreichen Herausforderungen zu stellen, Leben zu retten und Katastrophen zu verhindern.

Bei den Einsätzen ist dabei stets Teamplay gefragt, denn nur so lassen sich die zahlreichen Gefahren bestmöglich meistern. Während das komplexe Feuer-System des Spiels für eine realistische Darstellung sich dynamisch ausbreitender Feuer sorgt, macht den Einsatzkräften zudem die realistische Simulation von Wasser, Rauch Hitze zu schaffen. All das inklusive möglicher Backdrafts, Flashovers, sowie Fettbränden und einer Vielzahl weiterer Brandursachen wie Elektronik, Chemikalien und Explosionen.

Egal, ob bei kleineren Bränden oder im Großeinsatz, wie z.B. einer in Flammen stehenden Fabrikhalle – im Spiel ist stets Vorsicht geboten und eine möglichst effiziente Koordination des Teams gefragt, um dem Feuer möglichst schnell Herr zu werden und eventuell noch darin eingeschlossene Personen zu retten.

Der Firefighting Simulator erscheint am 17. November auf Steam für PC unter der Regie von astragon Entertainment und Chronos Unterhaltungssoftware.