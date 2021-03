Wir sind kein Team… oder Partner – Kollegen! Marvel Entertainment hat auf dessen YouTube Kanal ein weiteres Video zu The Falcon and the Winter Soldier veröffentlicht, um die Stimmung noch einmal richtig anzuheizen. Denn es sind nicht mal mehr zwei Wochen bis zum Start!

Wir sind Kollegen!

Das Duo, welches nach Steve Rogers Pension nach seiner Reise in die Vergangenheit entstanden ist, ist kein Team. Die zwei Freunde vom Cap bilden eine sympathisch/neckische Bindung, die verdammt Lust auf die kommende Action-Superhelden-Serie des MCU macht. Sie stellen klar, dass sie auch keine Partner sind, sondern Kollegen!

Jetzt, wo die 9-teilige WandaVision Serie zu Ende ist, startet die sechs-teilige Serie der vierten MCU Phase. In den Hauptrollen die Soldaten und Waffenspezialisten Sam the Falcon (Anthony Mackie) und Bucky der Winter Soldier (Sebastian Stan). Bereits im Trailer harmonieren die beidem auf ironische Weise unglaublich gut und haben bereits in Civil War gezeigt, wie sie zusammen funktionieren.

Ihr Gegenspieler ist Baron Zemo (Daniel Brühl), der erneut seinen Plan aus Civil War versucht umzusetzen, die Welt von ihren Helden zu befreien. Dabei hat er Unterstützung von vielen gefährlichen maskierten Terroristen, die ebenfalls den Zweien an den Kragen wollen.

> Der offizielle Trailer.

The Falcon and the Winter Soldier erscheint am 19. März exklusiv auf Disney plus.

Teaser mit neuen Ausschnitten aus der Mini-Serie.