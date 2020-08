Faeria – Neues Sammelkartenspiel veröffentlicht

Sammelkartenspiele, wie etwa Hearthstone und Magic: The Gathering, sind schon seit Jahren äußerst beliebt. Faeria gesellt sich neu dazu, denn das TCG mit den virtuellen Kartendecks ist jetzt für Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht worden.

Für PC ist Faeria schon länger verfügbar und kann dort mit über 1 Millionen Spielern auf eine beachtliche Fanbase zählen. Wer jetzt auf Xbox und Switch loslegt, kommt direkt in den vollen Genuss des Cross-Play Features. Stellt spannende Decks zusammen und verändert das Schlachtfeld nach euren Wünschen. Lasst Berge entstehen, baut Wälder, füllt Seen oder nutzt die Sande der Wüste, um eure Gegner in epischen Schlachten zu besiegen.

Spieler können sich auf über 100 Stunden Einzelspielerinhalte, kooperative Missionen und Rätsel freuen und werden ihre Fähigkeiten, das perfekte Kartendeck zu bauen, um ihre Strategien anzupassen und die zahlreichen Herausforderungen des Spiels zu überstehen. Die Spieler können ihre Decks auch online verwenden und gegeneinander in gewerteten oder nicht gewerteten PVP-Matches antreten, sowie in Pandora, Faerias Version des klassischen TCG-Draft-Modus.

Als besonderes Dankeschön bekommen Spieler auf der Nintendo Switch für 30 Tage fünf kostenlose DLCs beim Kauf des Hauptspiels dazu. Die DLCs sind: das Premium Edition DLC, das All Avatars DLC, das All Cardbacks DLC, das All Orbs DLC und das All Wells DLC.

Wer Lust auf das Spiel hat, der gelangt über folgende Links direkt zur Wunschplattform: