Facebook Gaming Partnerschaft – Aus für Mixer

Der Livestreaming-Service Mixer wird eingestellt. In enger Zusammenarbeit mit Facebook wird Facebook Gaming das neue Zuhause der Mixer-Community. Ab sofort hat jedes Mitglied der Mixer-Community die Möglichkeit, Facebook Gaming beizutreten. Ab dem 22. Juli werden alle Mixer-Seiten die Benutzer auf Facebook Gaming umleiten.

Facebook und Xbox Zusammenarbeit

Der Übergang der Mixer-Community ist ein essenzieller Teil gemeinsamer Bemühungen von Xbox und Facebook, neue Möglichkeiten zu etablieren. Eine wichtige Säule für die gemeinsamen Bestrebungen ist die Technologie hinter Project xCloud, mit der Spiele auf alle Arten von Bildschirmen und Fenstern transportiert werden. Einschließlich derer auf Facebook.

Durch die Power von Xbox Live und Project xCloud entsteht in Zukunft ein Szenario, in dem Nutzer mit nur einem Klick vom Zuschauer zum Spieler werden. In der Zwischenzeit investiert Xbox weiterhin darin, Project xCloud mithilfe von Microsoft Azure global zugänglich zu machen. Darüber hinaus erprobt Xbox verschiedene Möglichkeiten, Click-to-Play Szenarien auf Facebook Gaming und Instagram Communitys zu ermöglichen.

> Mixer war früher Beam!

Microsoft und die Technologie von Mixer

Microsoft Teams wird zukünftig die umfangreichen Videostreaming-Features von Mixer nutzen, darunter die extrem niedrigen Latenzzeiten, Interaktionen in Echtzeit und Video-Bereitstellung. Das optimiert Anwendungen im Bereich virtueller Meetings, digitaler Live-Events und anderen Übertragungs-Szenarien. Durch die Integration dieser neuen Technologien schafft Microsoft Teams bessere Möglichkeiten, Menschen an virtuellen Orten am Arbeitsplatz oder der Schule zusammenzubringen.

Auf Wiedersehen Mixer.



Quelle: Xbox PM