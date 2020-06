F1 2020: „Schumacher-Deluxe-Edition“ ehrt erfolgreichsten F1-Fahrer aller Zeiten

In Anerkennung des noch stets aktuellen F1-Weltrekordhalters blickt Codemasters heute auf die faszinierenden Boliden aus der eindrucksvollen Karriere von F1-Legende Michael Schumacher. Der vom bekannten F1-Kommentator Heiko Wasser gesprochen In-Game-Trailer zur „Schumacher-Deluxe-Edition“ von F1 2020, dem offiziellen Videospiel der 2020 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, erinnert damit in einer Mischung aus Archiv-Fotos und F1 2020-Gameplay an den größten F1-Fahrer aller Zeiten.

Spieler können auch vier seiner ikonischsten Fahrzeuge aus den 90ern und 2000ern fahren.

1991: Jordan 191 – Das Auto, mit dem Michaels Karriere begann. Das smaragdgrüne Auto wurde erstmals beim 1991 Belgium Grand Prix gefahren.

1994: Benetton B194 – In dieser Saison gewann Michael seine erste Weltmeisterschaft, mit sechs Siegen bei den ersten sieben Rennen.

1995: Benetton B195 – Dieser Wagen ist eine Klasse für sich – und brachte Michael seinen zweiten und Benetton seinen ersten Weltmeistertitel.

2000: Ferrari F1-2000 – Die Maschine sorgte für zehn Pole Positions und zehn Siege. Sie sicherte Ferrari den ersten Weltmeistertitel nach 1979.

Die „Schumacher-Deluxe-Edition“ beinhaltet nicht nur drei Tage Vorabzugang, sondern auch exklusive Multiplayer-Fahrzeuglackierungen, von Michael Schumacher inspiriert, ein exklusives Michael Schumacher In-Game-Model, seine Rennanzüge sowie Helmdesigns und eine der berühmten Michael Schumacher-Siegerposen als einzigartige Podiumsanimation.

Spieler, die entweder die F1 2020 „70 Jahre F1-Edition“ oder die F1 2020 „Schumacher-Deluxe-Edition“ erwerben, dürfen auch den Ferrari F2004 fahren. Mit diesem Wagen gewann Michael seinen siebten, Weltrekord-brechenden Weltmeister-Titel. Das Auto ist seit seiner Einführung in F1 2017 bei Fans sehr beliebt und trägt nun den Schriftzug “#1” auf dem Nasenkegel, sowie seinen Namen auf der Kopfstütze.

„Im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums von F1 ist es angebracht, den erfolgreichsten Weltmeister aller Zeiten zu würdigen“, sagt Lee Mather, F1 Franchise Game Director bei Codemasters. „Wir freuen uns auch, endlich den Jordan 191 und den Benetton B194, neben zwei weiteren seiner ikonischen Autos, in die F1-Serie zu bringen. Beide wurden sich seit Langen von der Community gewünscht.“

Die F1 2020 „Schumacher-Deluxe-Edition“ erscheint am Dienstag, den 7. Juli 2020 für das PlayStation 4 Computer Entertainment System, die Xbox One-Produktfamilie inclusive der Xbox One X, Windows PC sowie Google Stadia. Das exklusive F1 2020 Steelbook (Limited Edition) mit Michael Schumacher-Motiv ist in Kombination mit der F1 2020 „Schumacher-Deluxe-Edition“ bei ausgewählten Händlern verfügbar.

Quelle: (Pressemitteilung)