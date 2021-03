Erster Red Band Trailer zum neuen Suicide Squad Film veröffentlicht

Wir alle wissen, dass Suicide Squad aus dem Jahr 2016 an den Kinokassen kein Erfolg war. Daher hat sich DC nach nur wenigen Jahren dazu entschieden ein Remake mit dem einfallsreichen Namen „The Suicide Squad“ zu veröffentlichen. Eine der wenigen Gemeinsamkeiten zum Original ist Margot Robbie als Harley Quinn. Sie hatte mit Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn bereits 2020 ihren ersten Solofilm.

Zur Story ist noch nicht viel bekannt, jedoch ist eins sicher: Der Film wird blutig und Actionreich. Auch die Besetzung kann sich sehen lassen. Neben Margot Robbie werden unter anderem auch Idris Elba als Bloodsport, John Cena als Peacemaker und Sylvester Stallone als Stimme von King Shark zu sehen sein. Weltweiter Kinostart ist der 06.08.2021. Der Film wird Zeitgleich auch auf HBO Max veröffentlicht. Dies lässt vermuten, dass der Film zu diesem Zeitpunkt in Deutschland auf Sky Ticket zur Verfügung steht.

Quelle: Warner Bros. Pictures