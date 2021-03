In den Kinos von China und Hongkong läuft im April der Dynasty Warriors Movie, der sich an die gleichnamige Spielreihe von Koei Tecmo orientiert. Die Ankündigung zum Film geschah zuvor schon 2016.

Dynasty Warriors Movie

Die Handlung des Films orientiert sich nur wage an der chinesischen Geschichte zur Zeit der Drei Reiche, welche 208 nach Christus begann und 280 endete. Durch das Spiel und den bekannten riesigen Massenschlachten eines einzigen Kämpfers dürfen wir eine Menge CGI erwarten. Das ist auch bereits im Trailer zu sehen. Jedenfalls ist bemerkbar, dass sich das Material stark an seine Vorlage hält.

Der Trailer ist ein bunter Mix aus Kämpfen gegen 20er Gruppen von Soldaten, Schwertkünsten und Martial-Arts-Szenen. Hinzukommen noch elementare Attacken und hohe Sprünge. Verpackt in einem traditionellen chinesischen Setting mit Kostümen, die echt was her machen. Fans der Videospielreihe kommen mit Sicherheit voll auf ihre Kosten. Film-Fans an sich ordnen ihn sicher in die Kategorie Trash-Unterhaltung ein und er dürfte mit Freunden sicher für gute Unterhaltung sorgen.

Geplant ist der Kinostart in China und Hongkong für den 29. April 2021. Allerdings ist weder ein Datum für Deutschland bekannt, noch ob er überhaupt bei uns anlaufen wird.

Hier ist der Trailer zum Dynasty Warriors Movie.