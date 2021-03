Dragon Ball Massiv – Die komplette DB Saga – 6 bis 10 Review

Dragon Ball Massiv ist ein neues Sammelband, welches die Leser die komplette Manga-Reihe neu erleben lässt. Der Kult Shonen von Akira Toriyama begeistert Fans weltweit von jung bis alt und ist sicher einer der bekanntesten, wenn es um Mangas und Animes geht. Bereits 1984 gab es die Erstpublikation. Es folgten Comics, Filme, Videospiele, Süßigkeiten und vieles mehr. Mit über 386 Millionen verkaufter Exemplare ist Dragon Ball der zweit-meistverkaufte Manga aller Zeiten (Quelle: Wikipedia). Wer die glorreiche Zeit verpasst hat, hat nun die Gelegenheit, die Geschichte zu Goku und seinen Freunden nachzuholen. Band 1 mit den ersten drei Abenteuern gibt es zum Einstieg für nur 5 Euro. Die weiteren Bände kosten 10 Euro.

Dragon Ball Massiv Beschreibung

Alles fing an mit den 42 Bändern der Dragon Ball Saga, welche auch die spätere „Z-Saga“ beinhaltet. Carlsen veröffentlicht nun in knapp 8-Wochen Intervallen die Dragon Ball Massiv Ausgaben. Diese erzählen auf je 500 Seiten die komplette Geschichte. In jedem Massiv stecken 3 Bände der originalen Manga-Reihe. Lediglich das Schlusswort der einzelnen Bänder innerhalb des massiven Buches wurde umgeschrieben. An den Stellen, an den es hieß: „Im nächsten Band geht es weiter.“, ist dort zu lesen: „Auf der nächsten Seite geht es weiter.“. Die Inhaltsangabe bietet eine komplette Auflistung aller Kapitel der enthaltenden Mangas. Jedoch ohne die Trennung der einzelnen Bücher. Über eine Trennung der Kapitel sowie eine Zwischenseite mit dem Bild-Cover hätten sich Fans sicher gefreut.

Es mag vielleicht an meiner alten Sammlung liegen, jedoch ist das Papier des Druckes viel leichter und weißer. Dadurch ist das Schwarz auch viel kräftiger und satter. Die Seiten früherer Dragon Ball Mangas hatten einen leichten Gelbstich. Die Cover präsentieren meist eins oder zwei Charaktere, die fast immer zur aktuellen Story des Buches passen. Bei Band 5 ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass eine Figur auf dem Cover landete, welche im Verlauf noch gar nicht auftaucht. Dies hatte ich jedoch in einer vorherigen Review schon erwähnt. Ein fortlaufendes Bild auf dem Buchrücken gibt es nicht.

Dragon Ball Geschichte Part 2

Mittlerweile ist Son-Goku ein erwachsener Mann. Ein letzter Kampf steht noch aus mit dem Oberteufel Piccolo bis Frieden herrschen sollte. Chichi und unser Held genießen das Familienleben mal mehr und mal weniger. Mittlerweile haben sie einen süßen Sohn namens Gohan bekommen. Die idyllische Zeit hält nicht lange, denn eine große Aura ist auf der Erde aufgetaucht. Viel mächtiger als die von Piccolo und Goku.

Beide treffen sich, um der Sache nachzugehen. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen Krieger vom Planeten Vegeta handelt. Einem Volk von kaltblütiger Saiyajins. Wir erfahren nicht nur seinen Namen, sondern auch, wie er in Verbindung zu Son-Goku steht. Das Geheimnis hinter seiner Herkunft und des Schwanzes soll endlich gelüftet werden.

Mit den folgenden Bändern startet und endet die Saiyajin- und Frieza-Saga. Mit ihnen fängt auch die beliebte Saga an, welche von den Cell-Spielen erzählt. Wer bis hierhin gelesen hat, der kommt definitiv nicht mehr weg von Dragon Ball.

Stark, Stärker, Gruppe Z…