Doom Eternal ab 1. Oktober im Xbox Game Pass

Ab dem 1. Oktober kommt eines der besten First-Person-Shooter aller Zeiten in den Xbox Game Pass. Der Titel DOOM Eternal von id Software wird von zahlreichen Kritikern gefeiert und ist auch schon bald für den Game Pass PC verfügbar.

Erde, Mars und Hölle

In DOOM Eternal schlüpft ihr in die Rüstung des Doom-Slayers. Mit dessen unaufhaltsamer Macht verfolgt ihr eure Mission, die Hölle zu vernichten und die Menschheit zu retten. Besiegt Dämonen in einem epischen Einzelspieler-Gefecht, welches euch auf die Erde, zum Mars, durch die Hölle und in nie dagewesene Dimensionen verschlägt.

In eurem Kampfarsenal tummeln sich leistungsstarke, aufrüstbare Waffen, Granaten sowie Fähigkeiten, die euch in eine One-Man-Army verwandeln. Sprengt, schießt und stecht euch einen Weg durch die Dämonenhorde. Greift auf alles zurück, was ihr zum Überleben braucht. Gesundheit, Rüstung und Munition. Alles von euren im Gefecht gefallenen Feinden!

> Unsere Review zum Spiel.

Es ist noch nicht zu Ende…

Die Geschichte ist nach eurem Kampf noch lange nicht zu Ende. Sucht weiterhin eure Rache in „The Ancient Gods Teil 1″, verfügbar ab 20. Oktober im Xbox Store. Die Legionen der Hölle haben den Himmel verwüstet und bedrohen die Dimensionen. Kämpft euch bis ans Epizentrum der Gefahr und entscheide über das Schicksal des Kosmos.

Trailer zum Blutbad DOOM Eternal.



Quelle: Xbox PM