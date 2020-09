Doctor Who Staffel 12 – Demnächst auf DVD und Blu-ray

Am 9. Oktober 2020 kehrt erneut der oder besser gesagt DIE Doctor Who zurück. In Doctor Who Staffel 12 muss sich der erste weibliche Kult-Doktor (Jodie Whittaker) der langlebigen Sci-Fi-Serie einer ihrer bisher größten Herausforderung stellen. Alle Informationen zu den verschiedenen DVD, Blu-ray und Booklets erfahrt ihr hier.

Story, Boxen und Verfügbarkeit

Auf ihren Reisen durch Raum und Zeit mit ihren drei Freunden Ryan (Tosin Cole), Yasmin Khan (Mandip Gill) und Graham (Bradley Walsh) begegnet sie nicht nur gefährlichen Monstern, sondern auch historischen Figuren wie Frankenstein-Erfinderin Mary Shelley und Nikola Tesla. Des Weiteren kommt es zu einem Wiedersehen mit zwei populären Erzfeinde des Doktors, den Cybermen und dem Master. Die neue Staffel umfasst dabei 10 Episoden, welche im Schnitt 50 Minuten lang sind.

Die zwölfte Staffel enthält die 10 neuen Episoden und ein umfangreiches Bonusmaterial. Darunter „Closer Looks“ und „Audiokommentare“. Die neuen Abenteuer der Doctor Who sind als 4-Disks DVD, 3-Disks Blu-ray, auf ein 1.000 Stück limitiertes DVD-Mediabook und ein 1.500 Stück limitiertes Blu-ray Steelbook ab dem 9. Oktober 2020 dank polyband im Handel erhältlich.

