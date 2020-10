DiRT 5 – Hier ist der Launch Trailer

Codemasters hat heute den Launch Trailer zum kommenden Rennspiel DiRT 5 veröffentlicht. Üblicherweise geht der Launch Trailer mit dem Release einher, im Falle von DiRT 5 müssen wir uns allerdings noch ein paar Tage gedulden.

Denn das PS-Spektakel startet erst nächste Woche, am 6. November, in den offiziellen Verkauf. Dann steht das Spiel für PC, Xbox One und Playstation 4 sowohl digital, als auch physisch in den Startlöchern.

Für das Rennspiel versprechen die Entwickler eine Karriere, die deutlich erweitert wurde im Vergleich zum Vorgänger. Da der Spielerfortschritt non-linear verläuft, kann man somit beispielsweise an mehreren Events gleichzeitig teilnehmen. Freunde gepflegter Koop-Action auf der Couch daheim wird es freuen, dass der beliebte Splitscreen Modus wieder zurück ins Spiel findet.

Für ausreichende Unterhaltung ist übrigens schon vorab alles sichergestellt. DiRT 5 wird bis Ende 2021 stetig mit neuen Inhalten, wie Fahrzeuge und Strecken, versorgt werden. Für weitere Information schaut ihr einfach auf der offiziellen Webseite vorbei oder klickt euch rein in unsere News zu DiRT.