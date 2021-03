Diesen Freitag – The Falcon and the Winter Soldier auf Disney plus

Diesen Freitag geht es los. Marvel’s The Falcon and the Winter Soldier feiert Premiere auf Disney plus. Im Vordergrund des zweiten Trailers rückt die Bedeutung des Schildes und für was das Symbol steht. Die besten Freunde von Captain America stehen vor einer globalen Bedrohung und müssen lernen, zusammen klarzukommen.

Serienstart am Freitag

Wir konnten bereits einiges zur MCU Mini-Serie erfahren und haben schon etliche Teaser mit dem Falken und dem Winterschläfer sehen dürfen. Es kommt zum Wiedersehen mit Agent 13 (Emily VanCamp) und dem Schurken Baron Zemo (Daniel Brühl). Außerdem sorgen noch weitere Kampferfahrene für eine globale Bedrohung. Hier ist das ungleiche Paar dazu gezwungen, zusammen zu arbeiten.

Actiongeladene Szenen und ein lustiger Schlagabtausch zwischen Sam und Bucky, welchen wir von The First Avenger: Civil War gewohnt sind, dürfen wir in der morgigen sechsteiligen MCU-Serie erwarten. Alle Folgen sind nicht sofort verfügbar. Auch bei diesem Disney plus Projekt gehen die Folgen im wöchentlichen Rhythmus online.

> Hier erfahrt ihr mehr über die Zwei.

Die Marvel Cinematic Universe Serie aus der 4 Phase spielt zeitgleich und knapp nach den Geschehnissen von WandaVision, die ebenfalls auf Disney plus verfügbar ist und dort bereits alle Folgen auf Abruf sind.

Zweiter offizieller Trailer zu The Falcon and the Winter Soldier.