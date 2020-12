Die PlayStation 5 im Schredder

Eine nagelneue PlayStation 5 im Schredder? Etwas das allen eingefleischten PlayStation Fans Tränen in die Augen treiben wird. Das kann doch nur ein Scherz sein denkt man sich als Erstes. Aber weit gefehlt, es ist tatsächlich passiert.

Der YouTube-Kanal Crunchy Crushing Haertetest Channel veröffentlicht regelmäßig Videos in denen Gegenstände zerstört werden. Entweder fallen diese einem Industrie-Schredder zum Opfer oder ein Radlader überfahrt diese. Nun ist auch die PlayStation 5 hier im Schredder gelandet.

Wer gewinnt? Schredder oder PlayStation?

Im Video sieht man wie sich die Konsole beständig gegen den Schredder wehrt. Dieser blockiert mehrmals, Trümmerteile müssen manuell entfernt und der Schredder neu gestartet werden. Am Ende jedoch ist der Schredder überlegen und die Konsole quasi Konfetti. Auch die Verpackung und das Zubehör samt Controller zerlegt die Maschine brutal in kleine Fetzen. Aus technischer Sicht ist das Video durchaus interessant, gibt es doch Einblicke in den Aufbau der Konsole und die Stabilität der Konstruktion und einzelner Komponenten.

Das es sich hierbei um ein durchaus emotionales Thema handelt sieht man in den Kommentaren und den Videobewertungen. So hat das Video zum aktuellen Zeitpunkt etwa 2.440 Likes gegenüber 9.360 Dislikes und erreicht insgesamt 120.000 Aufrufe.

In der Videobeschreibung gibt der Kanal-Betreiber allerdings einige Infos zu seiner Motivation. Nach eigener Aussage hat er die Konsole einem Bekannten, der durch Covid 19 in finanzielle Notlage geraten war, für 1.500 $ abgekauft. Mit dem Video wollte er nun einen Teil dieser Kosten decken. Sollte diese Aussage stimmen, ist es eine durchaus noble Geste und am Ende hat er interessanten Content für seinen Kanal produziert. Auch wenn dieser durchaus stark polarisiert und einige Leute aufgebracht hat, so hatte es doch ebenfalls einen Werbeeffekt für seinen Kanal eingebracht. Ein großer Teil der Investition sollte so mittlerweile gedeckt sein.

Mittlerweile gibt es ein zweites Video. Aus den Trümmerteilen der Konsole ist mit Hilfe von Resin ein Kunstwerk entstanden.



Quelle: YouTube