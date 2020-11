Die Gewinner der Golden Joystick Awards 2020

Gestern wurden die diesjährigen Golden Joystick Awards 2020 verliehen. Bedingt durch die anhaltende Corona-Pandemie fand die Verleihung nur virtuell statt und wurde über diverse Plattformen gestreamt.

Die Gastgeber waren Laura Bailey und Travis Willingham, beide bekannt durch ihre Auftritte in Spielen wie The Last of Us 2 oder auch Marvel’s Avengers. Die Golden Joystick Awards zählen zur größten Auszeichnung der Stimmen direkt aus der Gamerszene.

And the winner is…

Beste Geschichte – The Last of Us 2

Bestes Multiplayer-Spiel – Fall Guys

Bestes Visual Design – The Last of Us 2

Best Spielerweiterung – No Man’s Sky: Origins

Mobile Game of the Year – Lego Builder’s Journey

Bester Sound – The Last of Us 2

Bestes Indie Spiel – Hades

Wird noch immer gespielt – Minecraft

Studio des Jahres – Naughty Dog

Esports Game of the Year – Call of Duty: Modern Warfare

Bester neuer Streamer*in / Broadcaster – iamBrandon

Bestes Familienspiel – Fall Guys

Beste Gaming Community – Minecraft

Beste*r Performer – Sandra Saad (Kamala Khan)

Durchbruch – Innersloth (Among Us)

Herausragender Beitrag – The Gaming Industry

PC Spiel des Jahres – Death Stranding

Beste Gaming Hardware – NVIDIA GeForce RTX 3080

PlayStation Spiel des Jahres – The Last of Us 2

Xbox Spiel des Jahres – Ori and the Will of the Wisps

Nintendo Spiel des Jahres – Animal Crossing: New Horizons

Most Wanted – God of War: Ragnarok

Kritikerpreis – Hades

Ultimate Game of the Year – The Last of Us 2

Falls ihr euch die komplette Vergabe der Awards ansehen wollt, dann könnt ihr das nachholen:



Quelle: gamesradar