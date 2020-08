Die Blacksmiths in Guild Ball – Eisen und Feuer!

Die Blacksmiths in Guild Ball stellen sich vor.

Die Blacksmiths (Schmiede) sind eine Fraktion in Guild Ball, welche ihre harte Ausbildung nutzen um sich für die Spiele auf dem Feld vorzubereiten. Ihre Tage als die glücklichen Gewinner der Waffenschmiede aus den vergangenen Jahren sind vorbei. Die Vereinten Städte führen keinen Krieg mehr. Und doch: Die Waffen für die Gilden müssen auch irgendwoher kommen, nicht? Doch warum nur für diese arbeiten? Warum nicht die besten für sich selbst nutzen und sich noch ein paar Münzen nebenher verdienen…

Zuvor bei Game2Gether …

Wir haben euch in den letzten Wochen einige Gilden vorgestellt um euch ein Gefühl über die gängigen Optionen der Spielweisen aufzuzeigen. Egal ob sehr direkt oder aus der Ferne. Mit Effekten oder simpel mit dem Ball. Es gibt einige Möglichkeiten hier seine Spielweise zu finden. Und während wir in unserer Übersicht euch versuchen mit ein paar Worten einen ganz groben Anhalt zu geben, gehen wir in den Reviews der Gilden etwas genauer darauf ein und geben euch ein paar Beispiele, Ideen und Anregungen.

Nun gibt es in Guild Ball einige Fraktionen mehr und jede hat, mit ihren Captains, Maskottchen und Spielern, verschiedene Möglichkeiten, wie sie sich spezialisieren. Selbst innerhalb einer Gilde kann es unterschiede geben. Auch die Blacksmiths folgen dieser Prämisse und lasst euch gesagt sein: Sie sind auch ein wenig besonders!

Daher gibt es heute:

Die Blacksmiths in Guild Ball! Eine Gilde, die einen kleinen aber feinen Unterschied zu den anderen Gilden hat: Ihr spielt mit 6 „echten“ Modellen. Es gibt bei den Blacksmiths jedoch keine echten Captains und Maskottchen. Sie sind ein Verbund aus denen, die ihrem Ruf folgen und quer über das Land verstreut. Daher einigen sie sich darauf, wer sie anführt und bestimmen aus den Reihen der „Meister“ einen, der dies macht. Und wie das in einem Beruf üblich ist, fängt jeder mal klein an. So bringen die Meister auch ihre „Schüler“ mit und vervollständigen so ihr Team!