Diablo 2: Resurrected – Remaster erscheint noch in diesem Jahr

Ein Klassiker aus dem Hause Blizzard wird noch in diesem Jahr sein Comeback feiern. Mit Diablo 2: Resurrected wird das Remake für PC und Konsolen erscheinen.

Zählt man Klassiker der etwas moderneren Geschichte der Videospiele auf, dann fällt unweigerlich der Name Diablo 2 aus der Spieleschmiede Blizzard. Die Neuauflage Diablo 2: Resurrected erscheint in den kommenden Monaten nicht nur für PC, sondern auch für die Konsolen Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X und S.

Per Knopfdruck könnt ihr zwischen der originalen Darstellung wählen oder euch in schicken 4K durch die Welten schlagen. Daneben wurden sowohl Sound, als auch Grafik modernisiert. Zu guter letzt umfasst die Ressurected Ausgabe sowohl das Hauptspiel, als auch die Erweiterung Lords of Destruction.

Sofern ihr über einen Account bei Battle.net verfügt, steht euch plattformübergreifendes Speichern zu Verfügung. Sprich, ihr spielt beispielsweise am PC und könnt dann mobil auf der Switch genau dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Die legendäre Beutetruhe teilt ihr euch diesmal mit allen Figuren des Accounts, so dass ihr immer Zugriff auf alle dort abgelegten Items habt.

Neben globalen Ranglisten, bei denen ihr euch mit Wettstreitern rund um den Globus messen könnt, gibt es auch einen Multiplayer mit bis zu 8 Spielern. Die Stärke der Gegner wird dann auch die Anzahl der Spieler angepasst, sonst wäre es ein zu leichtes Vergnügen.

Alle weiteren Infos zum Spiel inkl. der Anmeldung zur technischen Alpha findet ihr auf der offiziellen Webseite.