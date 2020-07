Destroy All Humans – Zwei neue Trailer zum Remake

Der Release vom Remake des Klassikers Destroy All Humans rückt immer näher. Die beiden neuen Trailer zeigen wieder frisches Material direkt aus dem Spiel.

Der erste Trailer beschäftigt sich mit der Stadt Santa Modesta, während der zweite interaktiv ist und euch selbst mit eingreifen lässt.

Destroy All Humans spielt in den 1950er Jahren und versetzt euch in die Rolle des Außerirdischen Crypto-137. Wie schon im Original erwarten uns eine große Portion schräger Humor und noch schrägere Waffen, mit denen wir Angst und Schrecken unter der Menschheit verbreiten dürfen.

Das Remake erscheint am 28. Juli für PC, Playstation 4 und Xbox One in Zusammenarbeit von THQ Nordic und Black Forest Games.

→ Destroy All Humans bei Amazon vorbestellen