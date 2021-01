Dead Cells für Nintendo Switch 1 Woche lang gratis

Packt die Kalender aus und markiert euch die kommende Woche dick und fett. Denn vom 19. 01 bis zum 01.02. könnt ihr den preisgekrönten Hit Dead Cells kostenlos auf Nintendo Switch spielen. Die einzige Voraussetzung für die kostenlose Woche ist, dass ihr eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft besitzt. Dead Cells gilt als eines der besten Roguelites, hat bisher mehr als 3.5 millionen Kopien verkauft und 2018 dutzende “Spiel des Jahres”-Auszeichnungen und -Nominierungen erhalten.

Dead Cells ist ein Roguelite-Metroidvania, das in einem sich stets verändernden Schloss spielt, in dem sich Spielerinnen und Spieler dunklen Geheimnissen und tödlichen Wachen stellen müssen, während sie ständig der omnipräsenten Gefahr des endgültigen Todes entrinnen. Es gilt schwere Entscheidungen zu treffen, während man sich eine eigene Waffenkammer aus einer Vielzahl unglaublich vielseitiger Waffen und Fähigkeiten baut. Ein steter Strom an Updates (insgesamt 22), die sich an Fan-Feedback orientieren, hat Dead Cells seit dem Steam-Early-Access-Launch weiterentwickelt und sorgt dafür, dass das actiongeladene Abenteuer überraschend und belohnend bleibt.

Folgt ab kommendem Dienstag einfach folgendem Link:

→ Dead Cells im Nintendo eShop