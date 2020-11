Cyberpunk 2077 – Video zeigt Gameplay auf Konsolen

Cyberpunk 2077 dürfte das Spiel mit dem höchsten Most-Wanted-Status derzeit sein. Nachdem die letzten Wochen eher negative Schlagzeilen die Runde machten, gibt es jetzt endlich etwas Positives zu berichten. Die Entwickler haben ein erstes Video veröffentlicht, dass das Gameplay auf den Konsolen zeigt.

In diesem Video geht CD Projekt Red auf das Gameplay für Xbox Series X und Xbox One ein. Im Verlauf der nächsten Tage soll ein weiteres Video folgen, dass sich dann mit den beiden Konsolen aus dem hause Sony beschäftigt. Beachtet bitte, dass das gezeigte Material die Abwärtskompatibilität der Xbox Series X zeigt.

Das Video in Form eines Livestreams geht darüber hinaus auf die von Keanu Reeves gespielte Figur Johnny Silverhand ein. Außerdem gibt es was auf die Ohren, wenn der Soundtrack näher vorgestellt wird.

Bis zum Release ist es derweilen gar nicht mehr so lange hin. Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember für PC, Xbox One und Playstation 4 veröffentlicht. Wer bis dahin bereits eine der neuen Konsolen, also Xbox Series X, S oder Playstation 5 besitzt, der wird das Spiel dank Abwärtskompatibilität auch auf dieser spielen können. Die „richtige“ Next-Gen Version wird dann 2021 erscheinen. Besitzer der Vollversion von Xbox One und PS4 werden im Nachgang mit einer kostenlosen Upgrade-Version auf Series X und PS5 versorgt.

Die Vorbestellungen von Cyberpunk 2077 laufen bereits. Besucht daher einfach den digitalen Store eures Systems oder greift zur Handelsversion bei Amazon.