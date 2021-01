CS:GO AK Skin für 150.000 Dollar verkauft!

Vor Kurzem wurde ein CS:GO AK Skin für 150.000 Doller verkauft. Dies teilte der Verkäufer ROFL via Twitter mit. Dieses Geschäft machte den Skin nun zum Teuersten seit Start des Taktikshooters im August 2012!

Ihr fragt euch sicher was den Skin so wertvoll macht. Die Skins für reguläre Waffen, wie M4A1-S, M4A4, Ak-47 und Messer sind sehr selten aus Kisten zu bekommen und sehr begehrt. Sie sehen meist fantastisch aus und dadurch auch ein echter Hingucker.

Bei diesem Design handelt es sich um ein „case hardened blue“. Die Dichte und Verteilung des blauen Schimmers unterscheiden sich bei jeden einzelnen. Den zu bekommen ist schon etwas Besonderes, aber dann noch in fast kompletten Blau, ist einfach unglaublich.

Hinzukommt, dass die Waffe mit einem Kill-Tracker ausgestattet ist und minimale Gebrauchsspuren aufweist. Außerdem wurde dieser beklebt mit Titan Holo-Sticker von Kattowitz 2014. Dies war ein ehemaliges französisches Team. Deren Sticker haben auf dem Steam Markt mittlerweile horrende Preise.

Sold for $150k. Let’s move onto next ones. Link to google sheet in previous tweets pic.twitter.com/AGLQuRyNWh

— ROFL (@roflm0nster) January 15, 2021