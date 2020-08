Crysis Remastered – Release Date und Vergleichsvideo stehen bereit

Es ist soweit! Nachdem Anfang der Woche bekannt wurde, dass eine Ankündigung von Crysis Remastered kurz bevor steht, hat Crytek die Katze aus dem Sack gelassen:

Mittels Tweet und Vergleichsvideo, das die grafischen Neuerungen im Vergleich zur Originalversion des Titels zeigt, wurde auch das Release-Datum bekannt gegeben:

18. September 2020

The long wait is almost over – it is Official!

Crysis Remastered is coming to your favorite gaming platforms on 18th September 2020.

Here’s your first Sneak-Peek of the tech trailer including, high-quality textures up to 8K, ray tracing & more.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/MwM2LN1pGg

— Crysis (@Crysis) August 21, 2020