Carlsen April Highlights – Die neuen Mangas kommen

Die Carlsen April Highlights sind da und sind so abwechslungsreich wie das April-Wetter. Es wird gruselig, actionreich und musikalisch mit den folgenden Mangas.

Carlsen April Highlights Liste

GHOSTLY THINGS 1 von Ushio Shirotori: Die Oberschülerin Yachiho Takahara ist in ein Haus gezogen, in dem es von seltsamen Wesen wimmelt. Sie sucht dort nach der »Schrift des Totenreichs«, um ihrer verschwundenen Mutter auf die Spur zu kommen. Dabei wird sie zur Helferin des rätselhaften Naturgeists Moro…!

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION 1 von Yoko Akiyama: Nach dem beiden Spin-Off-Serien VIGILANTE und SMASH!! folgt nun mit der TEAM-UP MISSION der nächste Ableger, für dessen Umsetzung Mastermind Kohei Horikoshi nun Yoko Akiyama seinen Segen gegeben hat. Grafisch und inhaltlich ist er sehr nahe an der Hauptserie. Da sagen wir einfach nur »PLUS ULTRA!«.

MASHIMA HERO’S – Das ultimative Crossover von Hiro Mashima: Auf der Insel, auf der die Wahrheit der Welt schlummert, treffen Harus Team (RAVE), Natsus Team (FAIRY TAIL) und Shikis Team (EDENS ZERO) aufeinander!! Sie durchqueren Raum und Zeit, um gegen einen Feind zu kämpfen, der den magischen Stein Oasis benutzt, um alles Eingebildete real werden zu lassen!

In der limitierten Edition auch mit 32-seitigem Booklet und 6 Postkarten.

KIMI NI NARE – FINDE DICH SELBST von Ichigo Takano: Taiyo träumt davon, Musiker zu werden. Allerdings kann eher schlecht Gitarre spielen und verliert sich gerne in Tagträumen. Durch seinen Klassenkameraden Hikari findet Taiyo aber langsam Gefallen an der Realität, mit ihm will er eine Band gründen! Können sie trotz vieler Sorgen und Ängste ihren eigenen Weg finden…?

Noch mehr Neuerscheinungen bei Carlsen Manga ab Mitte März.

Quelle: Carlsen Newsletter