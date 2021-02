Capcom verschenkt 2 Spiele für Switch

Dem geschenkten Gaul, schaut man bekanntlich nicht ins Maul. Dieser alten Redensart nach dürfen sich Besitzer einer Switch über 2 kostenlose Spiele von Capcom freuen. Dabei handelt es sich um Klassiker früherer Tage.

Die beiden Spiele, die Capcom verschenkt, sind:

Ghosts ’n Goblins

1943 The Battle of Midway

Zwei ranghohe und zeitlose Klassiker also, die den Weg auf die Switch gemacht haben. Grund für diese Geschenke ist der Release von Capcom Arcade Stadium, einer Art Launcher für klassische Capcom Games auf der Nintendo Switch. Während 1943 dauerhaft gratis bleiben soll, ist Ghosts ’n Goblins nur in dieser Woche kostenlos zu haben. Wer also Bock auf das Spiel hat, der sollte alsbald die Switch anwerfen und sich das Game schnappen.

→ Capcom Arcade Stadium im eShop

Der Launcher selbst ist kostenlos, innerhalb des Menüs könnt ihr euch dann Spielepakete kaufen. Beachtet bitte dabei, dass ihr die kostenlosen Spiele ausschließlich über die Switch bekommt. Das Angebot bekommt ihr also nicht per Browser am PC angezeigt. Startet die Switch, ladet euch Capcom Arcade Stadium herunter und startet die App.

Derzeit sind 3 Pakete randvoll mit Retro-Klassikern zum Preis von rund 15€ verfügbar.