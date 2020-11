Bridge Constructor: The Walking Dead – Neuer Trailer

Mit Bridge Constructor: The Walking Dead geht die beliebte Simulation in die nächste Runde. Ganz dem Namen entsprechend stehen die Stars der erfolgreichen TV-Serie dieses Mal im Fokus.

Die Bridge Constructor Reihe blickt mittlerweile auf eine recht stolze Tradition zurück. Neben etlichen Fortsetzungen sind auch Crossover nichts Neues, wie zuletzt mit dem Spiel Portal geschehen. Man munkelt, dass die komplette Reihe bislang eine Spielerschaft von rund 80 Millionen Spielern rund um den Globus um sich geschart hat. Und nun mixt man das bekannte Spielsystem mit Elementen aus The Walking Dead.

Der jüngst veröffentlichte Trailer rückt die Hauptfiguren Daryl, Michonne und Eugene ins Rampenlicht. Es dauert übrigens gar nicht mehr lange, bis wir das Spiel daddeln dürfen. Bridge Constructor: The Walking Dead erscheint am 19. November für Xbox Series X, Xbox One, Playstation 4, Switch, PC (Steam), Android und iOS. In Kürze folgt dann noch die Version für Playstation 5.