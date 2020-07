Blue Giant Supreme 2 steht in den Startlöchern und Dai Miyamoto ist bereit für mehr. Zwei Solokonzerte gab der japanische Jazzmusiker in einem kleinen Club in München, bis ihm klar wurde, dass er bei den Leuten gut ankommt. Jetzt begibt er sich auf die Suche nach Mitgliedern für seine Band, jedoch ist dies gar nicht so einfach. Dies soll sich ändern, als er auf eine starke Frau trifft mit der Leidenschaft für das Bassspiel.

Blue Giant Supreme Story

Dai Miyamoto hat seinen großen Traum Blue Giant des Jazz zu werden in seinem Heimatland Japan erfüllt. Nun möchte er den Rest der Welt mit seiner Musik erobern.

Er macht sich allein nach Europa auf und landet zuerst in München. Weder Deutschkenntnisse noch eine konkrete Anlaufstelle hat er. Das Tenorsaxophon und sein unerschütterlicher Wille sind seine einzigen Begleiter, der beste Saxophonspieler der Welt zu werden! Die erste Hürde ist jedoch, einen Proberaum zum Musizieren zu finden. Schafft es Dai Miyamoto mit seiner besonderen Spielweise auch Europa zu überzeugen?

Für dieses musikalische Abenteuer ist Shinichi Ishizuka verantwortlich. Da der Manga in München spielt, machte sich Zeichner Ishizuka auch in den etwas japanisch-scheuen deutschen Medien auf sich aufmerksam. Bereits vier Bände sind angekündigt, welche bis zum 1. Februar 2021 durch den Carlsen Manga! Verlag veröffentlicht werden. Luise Steggewentz übersetzte ihn für uns ins Deutsche. Das Taschenbuch kostet 8 Euro und ist über den Carlsen Shop oder einer Buchhandlung deines Vertrauens erhältlich!

