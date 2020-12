Among Us – Noch heute auf der Switch!

In der heutigen Nintendo Präsentation der Indie World, wurden neben neuen Indipendent Titeln auch der Steam-Charts Stürmer Among Us für die Switch angekündigt. Lange müssen wir nicht auf den Port warten. Dieser soll nämlich noch heute Abend zum Download im eShop bereitstehen.

Among Us für Nintendo Switch

Das Entwicklerteam Innersloth kündigte am Ende der Präsentation noch ihr Nummer 1 Spiel für die Nintendo Switch an und soll sogar Cross-play bieten. An diesen Namen kam man dieses Jahr wirklich nicht vorbei. Das Spielprinzip, welches stark an Werwolf erinnert und Discord mit einbezieht, gehörte zu den meist geschauten und gespielten Titeln auf der Streaming-Plattform Twitch und Steam.

Im Steam Shop ist der Titel für 3,99 Euro erhältlich und für das Smartphone ist das Partyspiel sogar kostenfrei. Wir sind gespannt, zu welchem Preis es im eShop angeboten wird. Außerdem haben wir erst kürzlich darüber berichtet, dass sich der Titel in die Bibliothek der Spiele für den Xbox Game Pass Ultimate einreiht. Ab dem 17. Dezember können Ultimate Mitglieder den Titel auf einem Windows 10 PC ebenfalls kostenlos zocken.

> Among Us im Game Pass.

Schaut am besten die ganze Folge der Indie World. Das Showcase dauert etwa 20 Minuten und hat einige schöne Games parat, welche wir zukünftig auf der Heim- und Handheld-Konsole erwarten können.

Die Ankündigung während des Indie Wolrd Showcase vom 12. Dezember 2020.