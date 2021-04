Alphacool stellt neue Radiatoren und Kühlflüssigkeit vor

Alphacool, ein international renommiertes Unternehmen im Bereich Wasserkühlungen für Industrie- und Endkunden, erweitert die Produktpalette um vier teils besonders große Radiatoren und eine spezielle, ökologisch unbedenkliche Kühlflüssigkeit.

Die neuen Radiatoren im Detail:

Unter dem Namen NexXxoS Monsta erscheinen zwei Radiatoren für Lüfter in der Baugröße 180 mm und 200 mm. Die 86 mm dicken Kupferradiatoren bieten besonders viel Kühlfläche und sind sowohl in einer 200-mm-Version für einen (Link↗), als auch in einer 400-mm-Version für zwei Lüfter (Link↗) erhältlich. In beiden Versionen besitzen die Radiatoren jeweils sieben G1/4“-Gewinde. Eins der Anschlussgewinde befindet sich dabei an der hinteren Vorkammer und kann zum Befüllen, Entleeren oder Entlüften genutzt werden. Eine Verringerung der Finnendichte von 16 auf 12 FPI (fins per inch) ermöglicht einen besseren Luftstrom durch den Radiator. Somit müssen die Lüfter weniger statischen Druck aufbauen, um die Luft durch die Finnen zu fördern.

Mit dem NexXxoS UT60 1080 mm Nova Radiator (Link↗) erscheint eine dickere Variante des bereits erhältlichen Nova 1080 XT45 Radiators. So entsteht eine enorme Kühlfläche, die mit drei 360 mm UT60 Radiatoren vergleichbar ist. Dadurch kann der Radiator eine Abwärme von mehr als 1000 W abführen, auch wenn die Lüfter extrem leise bis lautlos drehen. Eine solche Abwärme entspricht einem 64 Kerner AMD Threadripper der neusten Generation und mindestens zwei Geforce RTX 3090 Grafikkarten.

Die vierte Neuheit ist der NexXxoS XT45 Quad (Link↗) Radiator, ein kleiner Bruder bzw. kleine Schwester der Nova Radiatoren. Dieser verfügt über zwei Montageplatten für Lüfter die jeweils vier 120 mm oder 140 mm große Modelle aufnehmen können. Somit wird eine Kühlleistung von zwei 280 mm großen Radiatoren oder einem 560 mm messenden Radiator erreicht. Eine Leistung, die für die meisten Systeme samt Overclocking ausreichen sollte.

Wie für Alphacool üblich bestehen alle wasserführenden Teile der neuen Radiatoren, die Vorkammer, die Kühlkanäle und auch die Finnen, aus Kupfer. Nur die Montage- und Seitenplatten sind aus Stahl und die Gewinde aus Messing gefertigt.

Die neue Kühlflüssigkeit im Detail: