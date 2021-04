Alex Kidd in Miracle World – Neuauflage kommt im Juni

Etwa ein Jahr nach der Ankündigung erscheint laut Publisher Merge Games am 24. Juni 2021 Alex Kidd in Miracle World DX. In Kooperation mit dem Entwicklerteam von Jankenteam veröffentlichen sie die Neuauflage des Jump ’n’ Run-Klassikers aus den 80ern für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S und Nintendo Switch. Das Spiel soll zum Preis von 19,99 Euro erhältlich sein.

Merge Games veröffentlicht zudem eine Signature Edition zu Alex Kidd in Miracle World DX, die ab sofort vorbestellbar ist. Die Sonderedition enthält eine Fülle an einzigartigen Sammlerstücken – ideal für jeden Langzeitfan:

Eine Alex Kidd in Miracle World-Sammlerbox

Eine physische Ausgabe des Spiels

Ein Echtheitszertifikat

Ein Artbook

Den Soundtrack auf CD

Einen Schlüsselanhänger

Jankenpon-Karten

Anstecknadeln

Ein Sonnenstein-Medaillon mit dazugehöriger Tasche

Neben sämtlichen, bereits beliebten und bekannten Levels erstrahlt Alex Kidd in Miracle World DX in neuem Glanz. Auch die Bosskämpfe werden mit verbessertem Kampf-System in die Moderne katapultiert und auch die verschiedenen Modi können sich sehen lassen. Selbstverständlich gibt es auch neue Level, die die Geschichte rund um den jungen Hauptcharakter ausbauen und so eine frische Brise in das altbekannte Franchise bringen will.

Die DX-Version des Spiels enthält eine ganze Menge neuer Features: Der Retro-Modus bringt die nostalgischen Gefühle des Klassikers für SEGA Master System zurück, indem man in den eigens nachgebauten originalgetreuen Grafikstil wechseln kann. Der Boss-Rush-Modus ist hingegen komplett neu und lockt mit non-stop „Schere-Stein-Papier“-Action.

Alex Kidd in Miracle World DX bietet eine Reihe weiterer Neuerungen, wie beispielsweise eine Aktualisierung des Kampfsystems, der Bewegungsmechanik und ein neues Menü. Damit fühlt sich der Klassiker so flüssig an wie nie zuvor – einer Neuauflage würdig!

Alex Kidd kehrt damit nach über 30 Jahren seit der Erstveröffentlichung 1986 für das SEGA Master System mit einem Story-Trailer zurück.

Auch im neuen Trailer gibt es reichlich Schere-Stein-Papier-Action.