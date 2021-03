Age of Empires: Fan Preview-Livestream am 10. April

Am 10. April um 18:00 Uhr findet der Age of Empires: Fan Preview-Livestream statt. Euch erwarten brandneue Informationen rund um Age of Empires IV sowie zu den Definitive Editions von Age of Empires mit spannenden Einblicken zu Gameplay, Zivilisationen, Kampagne und vielem mehr.

Alles zum neuen AoE

Am 10. April (Samstag) um 18:00 Uhr startet der Fan Preview-Livestream rund um die Age of Empires Definitive Editions, Age of Empires IV und die Age-Community. Die Liveshow könnt ihr über AgeofEmpires.com, Twitch, Facebook Live und den Xbox YouTube-Kanal verfolgen. Auf euch wartet spannender neuer Content, frisches Gameplay, Einblicke in die Zivilisationen und Kampagne sowie die ein oder andere Überraschung. Eine Woche später finden weitere Feierlichkeiten statt auf AgeofEmpires.com.

Weitere Informationen zu Age of Empires und die aktuellen News aus dem Xbox-Kosmos findet ihr auf Xbox Wire DACH.

Trailer zur Ankündigung der AoE Fan-Liveshow.



Quelle: Xbox PM