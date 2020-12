Adventskalender 2020 – Tag 6

Zum sechsten Tag des Adventskalenders 2020 von game2gether dürfen sich Tabletop Freunde bzw. Warhammer-Fans nun die Hände reiben. Zusammen mit Trading-Goblin verlosen wir eine Box der ausverkauften Warhammer 40.000-Starterbox „Indomitus“

Zu der Box inklusive Regelbuch und zwei Armeen, gibt es on Top das Missionspaket Munitorum-Feldhandbuch und Grand Tournament 2020.

Das ganze Paket verlosen wir in der englischen Ausführung.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Trading-Goblin.de zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über die Indomitus Box:

Produktbeschreibung

Es gibt keine Zeit für Frieden. Keine Gnade. Keine Atempause. Es gibt nur Krieg. Die Galaxis windet sich im eisernen Griff eines alles verschlingenden Konflikts. Das Imperium der Menschheit steht am Rande der Vernichtung und wird von allen Seiten von häretischen Kriegsherren, Dämonen beschwörenden Hexen und habgierigen Xenos belagert. In jedem Sternensystem und auf jedem Planeten toben wilde Schlachten, in denen Loyalisten, Häretiker und Xenos die Wirklichkeit selbst in einem Krieg um die Vorherrschaft zerreißen. Jeden Tag lodern die Flammen höher. Dies ist eine schrecklichere Ära als je zuvor und zwischen den Sternen gibt es keinen Frieden … Wenn du dich kopfüber in die neue Edition von Warhammer 40.000 stürzen möchtest, dann liegst du mit diesem prächtigen Spielset genau richtig. Warhammer 40.000: Indomitus enthält zwei mächtige Armeen und lässt die mächtigen Space Marines gegen das unsterbliche Maschinenvolk der Necrons um die Kontrolle des Paria-Nexus kämpfen. Das Set enthält auch eine Indomitus-exklusive Version des Warhammer-40.000-Regelbuchs, das in die finstere, futuristische Welt des Spiels eintaucht und die vollständigen Regeln für packende Spiele mit deinen Citadel-Miniaturen enthält. Dieses Spielset enthält: 1x 368-seitiges Warhammer-40.000-Regelbuch (gebunden): Entdecke die Geschichte von Warhammer 40.000, seine düstere, dystopische Welt und lerne, großartige Armeen tapferer Krieger, schrecklicher Xenos und mehr auf dem Schlachtfeld zu meistern. Dieser gewaltige Band voller Wissen enthält sämtliche Grundregeln des Spiels und 39 Missionen, die entworfen wurden, um zu deiner bevorzugten Spielgröße und Spielart zu passen. Das Buch enthält ebenfalls Regeln für das innovative Kreuzzug-Kampagnensystem, dank dem du deine Armee im Laufe mehrerer Schlachten von unerfahrenen Rekruten zu unerschütterlichen Veteranen machen kannst. 1x 24-seitiges Kampagnenbooklet – Am Rand der Stille: Dieses ergänzende Booklet ist exklusiv im Indomitus-Set enthalten und berichtet davon, was den Vorhuttruppen der Kampfgruppe Kallides des Indomitus-Kreuzzuges widerfahren ist, als sie in die rätselhafte, scheinbar verlassene Region vordrangen, die als Paria-Nexus bekannt ist. Das Booklet enthält 18 Datenblätter, die alle Regeln enthalten, um die umwerfenden Miniaturen aus der Box in einem Warhammer-40.000-Spiel einzusetzen. 61x zusammensteckbare Citadel-Miniaturen: Das Herzstück des Indomitus-Sets sind zwei Armeen aus brandneuen Miniaturen, die alle geschickt so entworfen wurden, dass sie ohne Kleber einfach zusammengesteckt werden können. Jede Streitmacht enthält eine flexible Auswahl mächtiger Einheiten, die mit verheerenden Waffen und Ausrüstung ausgestattet sind, und die mit zusätzlichen Verstärkungen einfach als elitärer Kern einer größeren Armee dienen können. Folgende Modelle sind enthalten: 24x Space Marines Sie sind die Engel des Todes des Imperators. Jeder ist ein genetisch verbesserter übermenschlicher Krieger, der für den Krieg gezüchtet, in unverwüstliche Rüstung gehüllt und mit der besten Ausrüstung des Imperiums ausgestattet ist. 1 of 4 – 1x Primaris-Captain: Ein Primaris-Captain ist ein herausragender Befehlshaber und äußerst geschickter Krieger, der eine ganze Kompanie seiner Ordensbrüder befehligt. Das Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (40 mm) geliefert. – 1x Primaris-Lieutenant: Ein Lieutenant ist ein fähiger Kompanieoffizier und hat die Aufgabe, seinen Captain in allen Belangen seiner Pflichten zu unterstützen und seine Brüder auf dem Schlachtfeld anzuführen. Das Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (40 mm) geliefert. – 1x Ordenspriester: Dieser spirituelle Anführer stellt durch seine inspirierenden Redekünste ohne Unterlass sicher, dass der Eifer seiner Ordensbrüder nicht ins Wanken gerät. Das Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (40 mm) geliefert. – 1x Judicar: Dieser formidable Kämpfer ist ein stiller, aber unerbittlicher Henker der Feinde der Menschheit. Das Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (40 mm) geliefert. – 1x Klingengarde-Standartenträger: Die Taten dieses ruhmreichen Veteranen ließen ihm die Ehre zuteilwerden, das heilige Banner des Ordens in die Schlacht zu tragen. Das Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (40 mm) geliefert. – 3x Klingengarde-Veteranen: Diese elitären Krieger dienen als Ehrengarde ihres Captains und kämpfen stets im Herzen der Schlacht. Jedes Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (40 mm) geliefert. – 3x Excursoren: Trage mit diesen Kundschaftern auf dem Rücken gepanzerter Bikes den Kampf zu den feindlichen Flanken. Jedes Modell wird mit einem Citadel-Ovalbase (90 mm) geliefert. – 3x Eradicatoren: Diese Panzerabwehrspezialisten sind in schwere Gravis-Rüstungen gehüllt und können mit ihren Melterwaffen jedes Ziel in geschmolzene Schlacke verwandeln. Jedes Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (40 mm) geliefert. – 10x Sturm-Intercessoren: Dieser Trupp aggressiver Krieger schneidet sich im Nahkampf mit wirbelnden Hieben ihrer brüllenden Kettenschwerter durch den Feind. Jedes Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (32 mm) geliefert. 37x Necrons Die Necrons sind ein uraltes Maschinenvolk, das einst an der Spitze eines die Galaxis umspannenden Reichs die Sterne beherrschte und das sich nun wieder aus seinem Schlaf erhebt, um zurückzufordern, was einst ihm gehörte.

1 of 8

– 1x Hochlord: Der Hochlord ist ein gebieterischer Befehlshaber der Necron-Phalangen und seine Autorität ist absolut. Das Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (40 mm) geliefert. – 1x Königswächter: Der Königswächter ist ein unerschütterlich loyaler Beschützer und setzt den Willen seines Hochlords durch. Das Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (32 mm) geliefert. – 1x Plasmant: Dieses wertvolle Mitglied des Hofes des Hochlords wird für seine Beherrschung der fortschrittlichen Hypertechnologie zu Recht gefürchtet. Das Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (32 mm) geliefert. – 1x Skorpekh-Lord: Die einzige Begierde dieses mörderisch wahnsinnigen Erzschlächters ist es, zu töten, zu töten, zu töten. Das Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (60 mm) geliefert. – 2x Kryptoknechte: Diese verstandlosen Schöpfungen mit ihren Klingengliedern sind dazu programmiert, den Plasmanten um jeden Preis vor Schaden zu bewahren. Jedes Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (32 mm) geliefert. – 3x Skorpekh-Destruktoren: Skorpekh-Destruktoren sind flinke und tödliche Jäger und verfolgen ihre Beute, um sie mit ihren fürchterlichen Klingen zu zerteilen. Jedes Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (50 mm) geliefert. 1x Kanoptech-Plasmazyte: Die Plasmazyte ist ein grausamer und berechnender Manipulator verdorbener Energie und kann ihre Destruktor-Vettern in einen Blutrausch versetzen. Das Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (28 mm) geliefert. – 1x Kanoptech-Reanimator: Dieses wie auf Stelzen laufende Konstrukt repariert gefallene Necrons mit Strahlen von Nanoskarabäen, die beinahe jeden Schaden, der ihrem mitgenommenen Ziel zugefügt wurde, ungeschehen machen können. Das Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (60 mm) geliefert. – 6x Kanoptech-Skarabäenschwärme: Fliegende Schwärme dieser insektenartigen Maschinen fressen sich ungehindert durch Rüstung, Fleisch und Knochen. Jeder Schwarm wird mit einem Citadel-Rundbase (40 mm) geliefert. – 20x Necronkrieger: Diese zweibeinigen Krieger bilden das Rückgrat der Necronphalangen und vernichten ihre Beute mit unerbittlichen Salven ihrer atomisierenden Gausswaffen. Jedes Modell wird mit einem Citadel-Rundbase (32 mm) geliefert. 1x 20-seitige Bauanleitung: Diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen dir, wie die Miniaturen in der Box zusammengebaut werden. 1x Abziehbilderbogen der Space Marines: Verwende die unglaubliche Vielfalt an Abziehbildern, um die Rüstung deiner bemalten Space Marines mit der Identifizierung dienender Ikonographie zu schmücken.

Über unseren Partner Trading Goblin:

In Winnenden öffnen die Goblins Ihre Höhle und versuchen ihr Glück im Handel mit Karten, Brettspielen und Merchandise Produkten. Stets ein Lächeln im Gesicht un d den Schalk im Nacken. Zum Glück sind sie dem Gelde nicht so hingezogen wie andere Völker, deshalb sind faire Preise und Angebote keine Seltenheit. Kommt uns in unserem Outlet Store besuchen und freut euch über Themen wie Star Wars, Marvel Comics, DC Univers, Magic the Gathering und Yugi Oh.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr