Adventskalender 2020 – Tag 4

Tag 4 ist da und heute heißt es in unserem Adventskalender nicht „Ho! Ho!“, sondern „Honk! Honk!“ Denn genau so könnt ihr in Untitled Goose Game durch die Gegend honken und für Chaos sorgen. Wir verlosen das verrückte Spiel für Nintendo Switch.

Spielbeschreibung:

In Untitled Goose Game laufen die Spieler als Gans frei in einem ahnungslosen Dorf herum. Egal ob durch private Gärten, die Läden an der Hauptstraße bis hin zum Dorfplatz, die Gans spielt unterwegs Streiche, stiehlt Hüte, schnattert viel und verdirbt im Allgemeinen allen den Tag. Das Spiel kann zudem auch im lokalen Multiplayer mit einer weiteren Gans gespielt werden. Untitled Goose Game hat seit 2019 unzählige Auszeichnungen erhalten, darunter Preise der BAFTA und Golden Joystick Awards sowie Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“ bei den Game Developers Choice Awards und den 23rd Annual D.I.C.E. Awards. Bis heute hat sich die digitale Version des preisgekrönten Spiels, die ursprünglich im September 2019 veröffentlicht wurde, über eine Million Mal verkauft.

→ Offizielle Webseite des Spiels

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von panic! zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Formular

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr