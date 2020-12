Adventskalender 2020 – Tag 3

Splatoon, das Spiel, welches sich an den Paintball Mechaniken bedient, veröffentlichte Nintendo erstmalig 2015 für die Nintendo Switch. Dies kam bei großen und kleinen Gamern gleichermaßen gut an. Denn die verschiedenen Klassen, Fähigkeiten und Modis brachten frischen Wind in die Sammlung verfügbarer Multiplayer-Games der Nintendo Switch. Für Türchen Nummer 3 haben wir darum mit „The Art of Splatoon“ vom Carlsen Verlag etwas Besonderes für Fans des Third-Person-Shooters erhalten.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Carlsen zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über The Art of Splatoo n

Carlsen bietet mit dem Hardcover „The Art of Splatoon“ ein 328 Seiten volles Artwork Buch an. Darin verbergen sich 2D und 3D Illustrationen der Figuren, Karten, Konzepte, Waffen- und Ausrüstungsentwürfe, Storyboards, Skizzen, handgezeichnete Comics und einiges mehr, aber das würde sonst noch den Rahmen des Textes sprengen. Diese bunte Enzyklopädie gehört in jedes Regal eines Splatoon-Fans. Das Buch im Hardcover ist ab 10 Jahren und kostet 40 Euro (UVP).

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr