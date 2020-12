Adventskalender 2020 – Tag 24

Es ist Zeit für das Finale unseres Adventskalenders, wir haben das 24. Türchen geöffnet. Zusammen mit THQ Nordic können wir euch heute eine große Auswahl an Gewinnen präsentieren.

Chronos

In Chronos tickt die Uhr, stirbt unser Spielcharakter altert er um ein Jahr. Daher müssen wir unsere Spielweise dem Alter und den damit verbundenen Fähigkeiten anpassen. Bei all dem kämpfen wir uns durch die Tiefen eines mysteriösen Gewölbes. Dabei optimieren wir in bester RPG-Manier die Fähigkeiten unseres Spielcharakters.

Wir verlosen einen Key von Chronos für den PC.

SpellForce 3: Fallen God PC

In SpellForce 3: Fallen God ist es unsere Aufgabe einen Stamm von Trollen in eine neue Heimat zu führen. Bei all dem lastet auch noch ein Fluch auf den Trollen. Doch damit wir diesen Aufheben können müssen wir zunächst einmal einen uralten Halbgott wiederherstellen. Leider sind seine Körperteile weit verstreut und müssen erst wieder gesammelt werden.

Wir verlosen einen Key von SpellForce 3: Fallen God für den PC.

Aquanox Deep Descent

Nachdem die Erdoberfläche unbewohnbar wurde hat sich die Menschheit in Aquanox Deep Descent in die Tiefe der Ozeane geflüchtet. Doch natürlich entstehen hier neue Konflikte und wir müssen mit unserem U-Boot Gegner bekämpfen und Quests erfüllen. Eine Art U-Boot-Shooter mit RPG-Elementen.

Wir verlosen zweimal je einen Key von Aquanox für den PC.

Desperados III

Desperados III fällt in die Kategorie der Echtzeit-Taktik und hat ein ähnliches Gameplay wie Commandos. Als Prequel zu den bisherigen Titeln ist es auch wunderbar für Neueinsteiger geeignet. Unser Spielcharakter ist der Kopfgeldjäger John Cooper. Mit der Hilfe von vier Begleitern begeben wir uns dabei auf einen privaten Rachefeldzug.

Wir verlosen Desperados III als Key einmal für den PC und einmal für die PS4.

Destroy all Humans!

Destroy all Humans! ist eine Neuauflage des 2005 erschienen Originals. Dabei spielen wir einen Außerirdischen der Rasse der Furons. Bedingt durch, nunja biologische Probleme, müssen wir nun auf der Erde die DNA der Menschen sammeln. Unterstützt werden wir dabei durch verschiedene Waffen mit interessanten Effekten.

Wir verlosen einen Key von Destroy all Humans! für die PS4.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning



Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist die Neuauflage des RPG-Klassikers. Mit überarbeiteter Grafik und verfeinertem Gameplay ziehen wir los, um eine vom Krieg bösartig zerrissene Welt zu retten. Dabei gilt es eine weitläufige Spielwelt zu erkunden.

Wir verlosen einen Key von Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning für die Xbox One.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated



Wer kennt ihn nicht den kultigen, aber auch nervigen, sprechenden gelben Schwamm. In SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated können wir die Kontrolle über SpongeBob, Patrick und Sandy übernehmen. Dabei ist unser Gegner deutlich kleiner als seine größenwahnsinnigen Pläne, wir müssen Plankton von seinen bösen Plänen abbringen.

Wir verlosen einen Key von SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated für die Xbox One.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr