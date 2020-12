Adventskalender 2020 – Tag 23

Noch ein Tag bis Weihnachten. Ein guter Grund, um dies mit einem fetten Preis zu feiern. Panini hat für den 23. Tag keine Kosten und Mühen gescheut und für uns ein großes Marvel-Comics-Paket bereitgestellt. Sechs spannende Geschichten aus dem Marvel Universum sind darin enthalten. Von Black Widow bis zum Cosmic Ghost Rider. Mit diesem Paket bekommt ihr ordentlich was auf die Augen und das nicht zu knapp.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Panini Comics zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über das Marvel-Comics-Paket

In dem Marvel-Comics-Paket, welches Panini zur Verfügung stellt, befinden sich folgende Exemplare: Die „MUST HAVE“ Ausgaben Avengers Heldenfall und Spider-Verse, die zwei Storys Tödliche Schwestern und Im Netz Von Black Widow mit der gleichnamigen Agentin in der Hauptrolle, die Vorgeschichte zum Marvel Avengers Videogame und der Cosmic Ghost Rider zerstört die Marvel-Geschichte. Mit über 100 Seiten pro Comic, gibt es ordentlich Lesestoff für den glücklichen Gewinner, der das Marvel-Comics-Paket in den kalten Wintertagen sein Eigen nennen darf.

Marvel Must-Have – Avengers – Heldenfall: „Captain America, Iron Man, Hawkeye, Vision und ihre Gefährten werden von Ultrons Armee angegriffen, was nicht alle Helden überleben. Doch es folgen noch weitere Attacken und Tragödien, welche die Avengers in Chaos und Verderben stürzen. Die schockierende, finstere Saga über das Ende einer Ära.“

Marvel Must-Have – Spider-Man – Spider-Verse: „Die Spidey-Saga, die den Oscar-prämierten Animationsfilm Spider-Man: A New Universe inspirierte, in einer definitiven Ausgabe für Sammler, Filmfans und Neuleser! Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy und eine ganze Armee Netzschwinger aus verschiedenen Realitäten stellen sich den vampirischen Inheritors.“

Marvel Knights – Black Widow – Tödliche Schwestern: „Natasha Romanoff ist seit Jahren die meisterhafte Spionin und knallharte Superheldin Black Widow. Doch nun will die neue Black Widow Yelena Belova, die im Red Room des KGB buchstäblich dieselbe Schule durchlief wie Natasha, ihre berühmte Vorgängerin vernichten. Es kommt zum Krieg der schwarzen Witwen, der in New York und im Mittleren Osten tobt…“

Im Netz von Black Widow: „Black Widow will Abbitte leisten für ihre Sünden als KGB-Agentin. Deshalb tut sie Dinge, die das Vertrauen ihrer Freunde erschüttern. Sie gerät sogar mit Iron Man, Winter Soldier und Hawkeye aneinander. Es sieht so aus, als würde Natasha sich im dunklen Netz ihrer Vergangenheit verheddern. Doch da ist auch noch eine weitere mysteriöse Figur im Spiel…“

Marvel’s Avengers – Die Vorgeschichte zum Videogame: „Die offizielle Vorgeschichte zum neuen Videogame Marvel’s Avengers! Missverständnisse und Zwiespalt bedrohen die Einheit von Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor und Hulk genauso wie die Geister der Vergangenheit. Hulk geht sogar auf Thor los, und Iron Man sucht einen Verräter in den eigenen Reihen. Coole Avengers-Action – nicht nur für Zocker!“

Cosmic Ghost-Rider zerstört die Marvel-Geschichte: „In der Zukunft wurde der Punisher zum durchgeknallten kosmischen Ghost Rider. Nun steckt der Rachegeist in der Vergangenheit fest und greift in die Schlüsselmomente von Spider-Man, den Fantastic Four, Captain America, den X-Men und anderen ein. Zudem will Castle die Ermordung seiner Familie verhindern. Das bringt den ganzen Marvel-Kosmos in Gefahr…“

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr

Bilder: Cover aus dem Panini Shop