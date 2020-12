Adventskalender 2020 – Tag 22

Das 22. Türchen ist offen, es verbleiben nur noch zwei. Heute geht es weiter mit EA Games, allerdings geht es ins Star Wars Universum. Heute verlosen wir zwei doch recht unterschiedliche Videospieltitel.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von EA zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu



Wer schon immer mal seinen Sim im Star Wars Universum spielen wollte ist hier goldrichtig. Das Addon verfügt über eine Story-Line auf Batuu. Hier können wir für verschieden Fraktionen Aufträge erledigen oder uns diesen anschließen. Bauen kann man auf Batuu leider nicht, dafür gibt es aber 122 Gegenstände und 17 Objekte mit denen wir unserem irischen Zuhause einen Star-Wars-Look verpassen können.

Unseren Test zu Sims 4: Reise nach Batuu findet ihr hier.

Wir verlosen Die Sims 4 + Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu einmal für den PC als Origin-Key.

Star Wars Squadrons



In Star Wars Squadrons stürzen wir uns in packende Raumschlachten auf Seiten des Imperiums oder der Rebellion. Dabei können wir unter anderem klassische Raumschiffe wie den Tie-Figher oder -Interceptor und den X-Wing oder A-Wing steuern. Die Kampagne des Spiels setzt nach der Zerstörung des 2. Todessterns an. Darüber hinaus gibt es einen Multiplayer indem Rebellion und Imperium in 5 vs. 5 Duellen gegeneinander antreten.

Unseren Test zu Star Wars Squadrons findet ihr hier.

Wir verlosen Star Wars Squadrons einmal für den PC als Origin-Key.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr