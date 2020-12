Adventskalender 2020 – Tag 21

Das 21. Türchen unseres Adventskalenders führt uns auf die Rennstrecke. Zusammen mit EA Games verlosen wir Need for Speed: Hot Pursuit Remastered als Key einmal für den PC und einmal für die Xbox One. Ein unterhaltsamer Arcade-Racer mit packenden Duellen, wir haben das Spiel kürzlich getestet.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von EA zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered



Das Spiel ist eine überarbeitete Version des 2010 erschienen Need for Speed: Hot Pursuit, welches wiederum eine Neuauflage des Klassikers Need for Speed III: Hot Pursuit von 1998 war. Die Grafik des Spiels hat im Remaster etwas mehr Details verpasst bekommen

In Hot Pursuit kann der Spieler wahlweise in die Rolle des Racers oder des Ordnungshüters eintauchen. So bietet das Spiel neben Einzelrennen gegen die Uhr, klassischen Rennen mit Gegnern, usw. auch Rennen bei denen man zusätzlich in Verfolgungsjagden dem Zugriff der Polizei entkommen muss. Oder man wechselt in die Rolle der Polizei und versucht die illegalen Racer dingfest zu machen. Diese verschiedenen Spielmodi sind sowohl im Karriere-, als auch im Online-Modus spielbar.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered enthält alle fünf Haupt-DLCs die für die 2010er Version entschieden sind. Diese beinhalten diverse Fahrzeuge, Events und zusätzliche Online-Multiplayer-Modi. Somit sind 71 Racer- und 53 Cop-Fahrzeuge enthalten. Darüber hinaus wurden die Menüs, integrierte Videos und auch das HUD beim Fahren aktualisiert. Die Grafik bietet nun mehr Umgebungsdetails, sowohl beim Boden, als auch bei Gebäuden und Fahrbahnelementen.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr