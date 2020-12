Adventskalender 2020 – Tag 2

Da sind wir schon am zweiten Tag unseres Adventskalenders angekommen. Nachdem nun mancherorts der erste Schnee gefallen ist kommt die Zeit die Spielebibliothek aufzufüllen. Heute gibt es mit Death Stranding ein echtes Highlight zu gewinnen. Dabei werden sich drei glückliche Gewinner über einen Key für die Steam-Version freuen dürfen. Also perfekt um die am Black Friday erstandene Hardware ordentlich zu fordern.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von 505 Games zum Verlosen zur Verfügung gestellt.



Death Stranding

Mit etwas Verzögerung hat Death Stranding dann doch den Weg von der PlayStation 4 auf den PC gefunden. Es handelt sich hierbei um ein Open-World-Spiel des Entwicklers Kojima Productions (Publisher 505 Games). Ein globales Ereignis hat vor dem Spielgeschehen einen Großteil der Menschheit ausgelöscht. Der Spieler streift nun durch eine verwüstete Welt und versucht die noch überlebenden Menschen mit Waren und weiteren lebensnotwendigen Gütern zu versorgen. Das Spiel ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 € im Steam-Store erhältlich.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr