Adventskalender 2020 – Tag 19

Weihnachten rückt immer und wir öffnen unser 19. Türchen. Heute wird es gemütlich, schließlich muss man sich nach all den Weihnachtskeksen auch mal hinlegen können. Unterstützt durch Gamewarez verlosen wir heute Gaming-Sitzsäcke und Kissen mit kultigen Sprüchen.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von Gamewarez zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Gaming-Sitzsäcke der Alpha Series

Die stabile Rückenlehne des Sitzsacks bietet einen hohen Sitzkomfort und bietet so auch in stressigen Gaming-Sessions einen guten Halt. Getränkeflasche, Handy, Snacks usw. kann man dabei in den großen Seitentaschen unterbringen.

Als Material kommt geschmeidiges Kunstleder zum Einsatz. Die Optik ist dabei an Sportsitze angelehnt. Dadurch sind die Sitzsäcke flüssigkeitsabweisen, leicht zu reinigen und robust. Eine langjährige Nutzung ist somit sichergestellt. Das robuste Gewebe ist auch perfekt für einen Outdoor-Einsatz im Sommer. Die Füllung besteht aus formstabilen EPS-Kügelchen (EPS = expandiertes Polystyrol) in einem Innennetz. Ein Nach-/Wiederbefüllung der Sitzsäcke ist möglich, ein großer Pluspunkt in punkto Nachhaltigkeit.

Wir verlosen jeweils einen Sitzsack aus der Alpha Series in der Farbe Black Hurricane und Grey Hurricane.

Gaming-Kissen

Die Gaming-Kissen von Gamewarez sind perfekt um dem Sofa einen Gaming-Touch zu verleihen. Sie haben eine Größe von 30 x 50 cm und sind mit Sprüchen im Siebdruck-Verfahren veredelt. Insgesamt sind 15 verschiedene Sprüche, bzw. Designs erhältlich.

Der Bezug besteht zu 60 % aus Polyester und zu 60 % aus Baumwolle und ist mit 100 % Polyester kuschelig gefüllt. Dabei ist der Bezug knitterfrei und erfüllt den Öko-Tex Standard 100.

Wir verlosen fünf Mal jeweils ein Kissen mit einem zufällig ausgewählten Spruch.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr