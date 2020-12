Adventskalender 2020 – Tag 18

Die Arbeitswoche geht zu Ende und wir öffnen das 18. Türchen unseres Kalenders. Heute finden wir hier eine große Auswahl an Spielekeys für PC und Konsole. Da sollte doch jeder etwas passendes für regnerische und kalte Winterwochenenden finden.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Kalypso zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

1 of 6

Tropico 6 mit Lobbyistico DLC



Wer wollte nicht schon immer mal als El Presidente seinen eigenen kleinen Staat führen. Allerdings weniger als gewählter Präsident, sondern eher mit einer Anstellung auf Lebenszeit, mancher würde auch Diktator dazu sagen. Ob wir in Tropico 6 unsere karibisches Paradies dabei zu einem Paradies des Kommunismus oder zu einer gnadenlosen Diktatur formen bleibt uns überlassen. Dabei wird der Traum jeder Planwirtschaft wahr, denn wir kontrollieren alles von der Wirtschaft bis zum Tourismus. Mit dem Lobbyistico DLC treiben wir die Korruption schließlich auf die Spitze.

Wir verlosen einmal Tropico 6 samt Lobbyistico DLC in der PC-Version.

Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack



Jetzt wird es klassisch, denn dieser Titel ist was für die Zocker-Veteranen. Dabei gibt es gleich zwei Strategie-Klassiker im Doppelpack mit einer überarbeiteten HD-Grafik. Zunächst geht es in Commandos 2 im zweiten Weltkrieg als Elitekämpfer auf Geheimmission. Mit neun verschiedenen Kommando-Soldaten starten wir Missionen an Land, in der Luft, sowie an und unter Wasser.

Danach reisen wir mit Praetorians zurück in die Zeit des alten Roms. In 20 verschiedenen Kampagne-Missionen führen wir Armeen der Gallier, Ägypter und die römischen Legionen in die Schlacht. Hier ist die richtige Taktik und Strategie gefragt.

Wir verlosen das Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack je einmal in der Xbox-One-Version und der PC-Version.

Dungeons 3 – Complete Collection



In einer Mischung aus Echtzeitstrategie und Dungeon-Sim geht es in den Kampf zwischen Gut und Böse. Mit 50 verschiedenen Missionen und über 50 Stunden Spielzeit haben wir hier ordentlich was zu erleben. Dabei sorgt der Dungeon-Erzähler mit seinen Kommentaren für Freude auch im dunkelsten Dungeon.

Die Dungeons 3 Complete Collection enthält neben dem Hauptspiel die Erweiterungen „Once Upon a Time“, „Evil of the Caribbean“, „Lord of the Kings“, „Clash of Gods“, „An Unexpected DLC“, „Famous Last Words“, „A Multitude of Maps“ und darüber hinaus verschiedene kostenlose Inhalts-Updates.

Wir verlosen gleich zweimal Dungeons 3 – Complete Collection in der PC-Version.

Dark



Nach den Erfahrungen in der Unterwelt geht es in Dark nun mithilfe unserer Vampierfähigkeiten in den Kampf gegen alle die auf der falschen Seite stehen. Neben Polizisten und Soldaten können das auch andere Vampire und sogar Ghule sein. Allerdings versuchen wir den Kampf eher zu vermeiden und schleichen lieber in Stealth-Action an unseren Gegnern vorbei. Lässt sich der Kampf nicht vermeiden nutzen wir die Dunkelheit und Schatten aus um überraschend zuzuschlagen.

Wir verlosen einmal Dark in der PC-Version.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr