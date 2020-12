Adventskalender 2020 – Tag 16

Nachdem sich gestern in unserem Adventskalender Spiele für die Switch quer durch die Genres fanden gibt es am 16. Tag eine Auswahl für alle Simulator-Fans unter den PC-Spielern. Perfekt für lange Wintertage mit schlechtem Wetter. Und ansonsten kann man auch einfach mal schönes Winterwetter simulieren. Es gibt jeweils ein Spiel von Astragon in der PC-Version zu gewinnen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Astragon zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

SnowRunner Premium Edition



Wer immer schon davon geträumt hat einen Lkw durch die Landschaft Alaskas zu bewegen ist bei SnowRunner goldrichtig. Mit mehr als 40 Fahrzeugen, vom Jeep bis zum Schwerlast-Lkw, haben wir eine große Auswahl an Fahrzeugen. Um erfolgreich das Gelände zu durchqueren benötigt man einiges an Geschick und muss sich manchmal mit der Seilwinde aus dem Matsch ziehen.

Neben dem Basisspiel enthält die Premium Edition auch den Season Pass.

Wir verlosen einmal SnowRunner Premium Edition in der PC-Version.

Landwirtschafts-Simulator 2019 Premium Edition



Das perfekte Spiel für jeden der schon als Kind vom Bauernhof geträumt hat. Mit einer großen Auswahl an Fahrzeugen vom kleinen Geländefahrzeug über den Ackerschlepper bis zum Mähdrescher müssen wir aufs Feld zum pflügen, sähen und ernten. Aber wir müssen nicht nur Felder bestellen, auch um unser Nutzvieh muss sich gekümmert werden.

Neben dem Grundspiel enthält die Premium Edition zwei Erweiterungen und 8 DLCs.

Wir verlosen einmal Landwirtschafts-Simulator 2019 Premium Edition in der PC-Version.

Transport Fever 2



Wer schon immer ein Transport-Imperium errichten wollte, der ist hier richtig. Zu Land, zu Wasser und in der Luft bauen wir Verkehrsinfrastruktur auf und versuchen mit Transportdienstleistungen reich zu werden. Dazu können wir auf über 200 Fahrzeuge vom Zug bis zum Flugzeug und modulare Bahnhöfe, Häfen und Flughäfen zurückgreifen.

Wir verlosen einmal Transport Fever 2 in der PC-Version.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sowie deren Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben wurde, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste/n Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit, auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr