Adventskalender 2020 – Tag 15

Am 15. Tag ist für jeden in der Familie ein passendes Spiel dabei. Drei Teilnehmer können sich über jeweils ein Spiel von Astragon für die Nintendo Switch freuen. Hoffentlich sind ausreichend Konsolen vorhanden.

Asterix & Obelix XXL



Als erstes geht es in die Vergangenheit nach Gallien. Ein kleines Dorf leistet wiederholten Wiederstand gegen die römischen Legion und hindert Caesar daran Gallien zu erobern. Die Comic Bücher und Filme auf denen das Spiel aufbaut kennt eigentlich jeder. Daher muss man wahrscheinlich niemandem erklären was man hier in erster Linie machen wird.

Wir verlosen einmal Asterix & Obelix XXL: Romastered für die Nintendo Switch.

Gear.Club Unlimited 2



Auch für die Fans von Autorennspielen ist heute etwas dabei. Mit über 3.000 km an Strecken verteilt über den ganzen Globus, 250 Rennstrecken und mehr als 50 lizensierten Wagen sollte hier jede die für ihn passende Kombination aus Strecke und Fahrzeug finden. Natürlich muss man nicht nur gegen die KI antreten, auch das Spiel mit Freunden ist möglich.

Wir verlosen einmal Gear.Club Unlimited 2 für die Nintendo Switch.

My Universe My Baby



Schließlich haben wir noch etwas für alle die einmal testen wollen wie es ist sich um ein (virtuelles) Kind zu kümmern. Man kann mit dem neugeborenen Mädchen oder Jungen spielen und muss sie oder ihn füttern, wickeln oder baden. Wie gut das Fernseher keine Gerüche ausgeben, so muss niemand die virtuelle volle Windel riechen.

Wir verlosen einmal My Universe My Baby für die Nintendo Switch.

