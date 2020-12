Adventskalender 2020 – Tag 12

Zum zwölften Tag unseres großen Adventskalenders darf unser beliebter Partner Gamemat.eu nicht fehlen. Optimal für Warhammer aber auch für andere Tabletop-Spiele geeignet, dürfen wir eine große Spielfeldmatte verlosen. Diese Matte ist bei Gamemat.eu die aktuell beliebteste unter den Kunden und mit etwas Glück euer zukünftiges Schlachtfeld.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Gamemat zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die hochaufgelöst und rutschfeste Battle-Mat aus dem Hause Gamemat.eu trägt den Namen:

6’x4′ Lost World

Das Mousepadmaterial ist ideal für Spielematten, da es nicht knittert und keine Eselsohren bekommt und immer flach/eben ist. Das hochaufgelöste Design ist so gut gedruckt, dass es beim zusammen bzw. abrollen nicht abblättert. Das Material ist Flüssigkeitsabweisend und gleichzeitig Rutschfest auf dem Tisch. Die neueste Ergänzung des Sortiments sind doppelseitig bedruckte Mousepad-Matten.Der Gewinner erhält somit 2 Spiele Matten in einer mit Folgendem Aufdruck:

Die Maße der Matte beträgt Seite 72 x 48 Zoll und hat folgende Features:

– Einzigartiges Design pro Seite

– Die Matte rollt sich perfekt flach auf die Ebene ohne Eselsohren

– 2mm dick langlebiges Gummi-Material

– Gewicht 3.5 kg

– Wasserbeständig

– Keine Lichtreflexion

– Weiches und leises Abrollen der Würfel

– Geschmeidiges verschieben der Miniaturen

– Weiches Auffangen umstürzender Miniaturen

– Filmreifer Untergrund für Tabeltop-Gefechte

– Verwandelt deinen Tisch in ein echtes Schlachtfeld

– Transporttasche im Lieferumfang enthalten

Über Gamemat.eu

Das im Jahre 2015 gegründete Unternehmen Gamemat.eu hat seinen Firmensitz in Tschechien und hat sich auf die Herstellung für Tabeltop-Zubehör-Produkte spezialisiert.

Insbesondere die Herstellung von hochdetaillierten Mousepad-Battle Mats und bemalten Resin Terrains ermöglichen dem Kunden Out of the Box ein fertiges Produkt zu erhalten. Ziel ist es dem Spieler erhebliche Zeit zu ersparen und sich auf die Armeen und das Spiel selbst konzentrieren zu können, da es sehr zeitaufwändig ist, Terrain selbst zu gestalten.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2021, 23:59 Uhr