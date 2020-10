Acer präsentiert sechs neue Gaming-Monitore

In dieser Woche stellte Acer, bekannt für eine breite Produktpalette von Notebooks bis Monitoren, insgesamt sechs verschiedene neue Gaming-Monitore vor. Von diesen gehören vier zur Predator-Serie, die sich insbesondere an Hardcore-Gamer richten soll und zwei zur Nitro-Serie, die sich eher an den Casual-Gamer richtet.

Predator XB273U NV

Als Teil der Predator XB3-VisionCare-Serie handelt es sich beim Predator XB273U NV um einen der ersten Gaming-Monitore mit Eyesafe-Zertifizierung. Dabei wird der Anteil des blauen Lichts reduziert, wobei das Bild dennoch klar und lebendig bleiben soll. Integrierte Sensoren messen das Umwelt- und Umgebungslicht und passen dann automatisch die Helligkeit und Farb-Temperatur des Monitors an, um die Augen zu entlasten.

Das 27″ IPS-Display verfügt über eine QHD-Auflösung (2560×1440 Pixel). Die Bildwiederholrate liegt bei 170 Hz (übertaktet) und die Reaktionszeit bei 1 ms. Das Display deckt dabei den DCI-P3 Farbraum zu 95 % ab. Eine VESA DisplayHDR 400 Zertifizierung ist auch gegeben. Die RGB-Beleuchtung des Monitors kann mittels RGB LightSense an die Musik- oder Bildwiedergabe angepasst werden.

Predator XB253Q GW

Das IPS Panel des Predator XB253Q GW löst mit Full HD (1920×1080 Pixel) auf. Dabei beträgt die Bildwiederholrate 280 Hz in Verbindung mit eine Reaktionszeit von 0,5 ms GTG (gray to gray). Damit ist der Monitor ideal für FPS-Shooter im eSports-Bereich geeignet. Zur Optimierung der Ergonomie lassen sich die Höhe und die Neigung (vorne/hinten und links/rechts) einstellen. Zusätzlich ist eine Pivot-Funktion vorhanden, so dass sich der Monitor um 90° senkrecht stellen lässt. Auch dieser Monitor verfügt über RGB LightSense.

Predator XB323U GX

Der Predator XB323U GX bietet eine QHD-Auflösung (2560×1440 Pixel) in Verbindung mit einer Bildwiederholrate von 270 Hz. Auch hier liegt die Reaktionszeit bei 0,5 ms GTG. Überdies ist der Monitor NVIDIA G-SYNC kompatibel. Die Abdeckung des Adobe RGB Farbraums liegt bei 99 %, was den Monitor auch für Bildbearbeitung und Videoschnitt interessant macht. Weiterhin ist eine VESA DisplayHDR 600 Zertifizierung gegeben. Um die Ergonomie zu verbessern lassen sich auch hier die Höhe, sowie die Neigung (vorne/hinten und links/rechts) anpassen. Eine Pivot-Funktion ist auch vorhanden, so dass sich der Monitor um 90° senkrecht drehen lässt.

Predator X34 GS

Auch beim Predator X34 GS kommt ein IPS-Panel zum Einsatz. Allerdings handelt es sich hier um eine gewölbtes 34″ Display mit UWQHD-Auflösung (3440×1440 Pixel). Die Bildwiederholrate beläuft sich auf 180 Hz und die Reaktionszeit auf 0,5 ms GTG. Der DCI-P3-Farbraum wird zu 98 % abgedeckt und VESA DisplayHDR 400 ist ebenfalls zertifiziert. Auch dieser Monitor ist zu NVIDIA G-SYNC kompatibel. Die Verstellung von Höhe und Neigung (vorne/hinten und links/rechts) trägt zu einer Optimierung der Ergonomie bei. Zusätzlich finden sich hier noch zwei integrierte Lautsprecher mit jeweils 7 Watt Leistung.

Nitro XV272U KV und Nitro XV272 LV

Diese beiden neuen Gaming-Monitore von Acer verfügen ebenfalls über eine Eyesafe-Zertifizierung. Für eine noch bessere Ergonomie lassen sich die Höhe, sowie die Neigung (vorne/hinten und links/rechts) einstellen. Auch eine Pivot-Funktion ist vorhanden, so dass sich der Monitor um 90° senkrecht stellen lässt.

Der Nitro XV272U KV bietet ein IPS-Panel mit einer QHD-Auflösung (2560×1440 Pixel). Die Bildwiederholrate beträgt 170 Hz (übertaktet) in Verbindung mit einer Reaktionszeit von 1 ms GTG. Wie beim Predator XB273U NV messen auch hier integrierte Sensoren das Umgebungslicht und passen dann automatisch die Helligkeit und Farb-Temperatur des Monitors an diese an, um die Augen zu entlasten.

Im Vergleich zum Nitro XV272U KV verfügt der Nitro XV272 LV mit Full HD über eine geringe Auflösung. Dabei liegt die Bildwiederholrate bei 165 Hz (übertaktet) und die Abdeckung des DCI-P3 Farbraums reduziert sich auf 90 %.

Preise und Verfügbarkeit

In der nachfolgenden Tabelle sind die voraussichtlichen Preise und Verfügbarkeitstermine für die sechs neuen Acer Gaming-Monitore zusammengefasst.

Modell Preis Verfügbarkeit Predator XB273U NV 549 € Januar 2021 Predator XB253Q GW 449 € Januar 2021 Predator XB323U GX 999 € Dezember 2020 Predator X34 GS 1099 € Dezember 2020 Nitro XV272U KV 469 € Dezember 2020 Nitro XV272 LV 319 € Dezember 2020

Quelle: Acer Pressemitteilung (technische Daten und Bilder)