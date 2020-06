3dSen – NES 3D Emulator im Early Access

Emulatoren gibt es wie Sand am Meer, doch 3dSen sticht aus der Masse mit einem einzigartigen Feature heraus. Dieser Emulator für PC ist in der Lage, klassische NES-Spiele in 3D-Games zu verwandeln. 3dSen ist jetzt in den Early Access bei Steam gestartet.

Der Emulator befindet sich bereits seit einigen Jahren in der Entwicklung. Nach zahlreichen Rückschlägen und enorm viel Tuning ist 3dSen nun aber nahezu perfekt in seiner Tiefendarstellung. Dadurch erstrahlen Titel des Nintendo Entertainment Systems, kurz NES, in völlig neuem Glanz.

Dank Early Access gibt es derzeit noch 10% Rabatt, wodurch 3dSen nur 7,39€ kostet. Daneben gibt es auch eine Version für VR, die für 16,79€ verfügbar ist.

Hier die Links zu Steam: 3dSen und 3dSen VR

Und hier seht ihr den Emulator in Aktion: