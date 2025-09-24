Cronos The New Dawn ein Erfolg?

Bloober Team, die selbsternannten Masters of Horror, haben nach vier Jahren wieder eine eigene neue IP veröffentlicht, Cronos The New Dawn. Wegen eher mäßigen Spiele in der Vergangenheit waren viele skeptisch. Und das obwohl sie zuvor das vermutlich beliebteste Horror-Spiel, erfolgreich in die Moderne geholt haben: Silent Hill 2. Entgegen der Erwartungen wurde das Remake jedoch kritisch wie kommerziell erfolgreich. Und nun, nur ein Jahr später, erscheint bereits ihr nächstes großes Spiel „Cronos“. Rund zwei Wochen nach Release wissen wir: bei den Kritikern kommt Cronos gut an. Damit hatten die wenigsten gerechnet.

Marketing von Cronos The New Dawn

Für die Vermarktung von Cronos griff Bloober Team sichtbar tief in die Tasche. Das Spiel war auf nahezu jedem großen Showcase der Branche vertreten, etwa bei Sony und Microsoft. Zusätzlich wurde Cronos auf dem Summer Game Fest gezeigt, und bei der Gamescom Opening Night stand man sogar mit Cosplay auf der Bühne. Solche Sendeplätze sind teuer. Dies in Kombination mit dem erfolgreichen Silent Hill 2 Remake, verhalf dem Spiel zu Aufmerksamkeit.

Aber ist Cronos The New Dawn auch finanziell ein Erfolg?

Cronos The New Dawn ist ein reiner Horror-Titel und wurde exakt so positioniert. Ein Blick auf andere große Horror Releases der letzten Jahre stimmt jedoch vorsichtig. Alan Wake 2 erreichte Berichten zufolge erst nach 15 Monaten die Gewinnschwelle. EA war mit dem Dead Space Remake so unzufrieden, dass das Studio dahinter geschlossen wurde.

Da die Entwicklung von Cronos vergleichsweiße nicht sehr teuer war (Bloober Team sprechen von unter 25 Millionen Euro an Entwicklungskosten) müsste sich das Spiel ungefähr 1 Millionen mal verkaufen um die Gewinnschwelle zu Erreichen.

Drei Tage nach Release (8. September) meldete Bloober Team, dass sich Cronos rein digital plattformübergreifend bereits über 200.000 Mal verkauft hat. In den UK erreichte der Titel Platz 4 der Retail-Charts und in Deutschland sprang Cronos an die Spitze der PS5-Charts und verdrängte Metal Gear Solid Delta vom Thron. Zusätzlich liegt Cronos plattformübergreifend auf rund 1 Million Wishlists. Auf Steam hält sich Cronos weiterhin unter den Top 20 der Meistgewünschten (derzeit Platz 13).

Rechnet man ein, dass viele erst noch andere Spiele beenden möchten (z. B. Silksong das ein Tag vor Cronos erschien) oder Reviews/Kritiken/Wertungen abwarten. Können wir aufgrund der gut bis sehr guten Reviews davon ausgehen dass Cronos ziemlich schnell die Gewinnschwelle erreichen wird. Zu Wünschen wäre es, denn Bloober Team haben ein wirklich gutes Spiel veröffentlicht.

