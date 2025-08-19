World of Tanks: HEAT – Neuer taktischer Panzer‑Shooter mit 10‑gegen‑10‑Action ab 2025

Wargaming, der preisgekrönte Entwickler und Publisher von Online‑Hits wie World of Tanks und World of Warships, hebt den Panzerkampf auf ein völlig neues Level: World of Tanks: HEAT. Ein eigenständiger, kostenloser, taktischer Fahrzeug‑Shooter in einem alternativen Nachkriegs‑Szenario. In schnellen, adrenalingeladenen 10‑gegen‑10‑Gefechten befehligen Spieler heroisch verstärkte Panzer, optimiert durch legendäre Agentenfähigkeiten.

Mit HEAT verpasst Wargaming der legendären Reihe einen frischen, temporeichen und explosiven Anstrich. Spieler steuern experimentelle Maschinen mit individuellen Spezialfähigkeiten und tiefgreifenden Anpassungsoptionen. Von High‑Tech‑Waffensystemen über modulare Panzerung bis hin zu optischen Upgrades, jedes Fahrzeug kann zum ultimativen Unikat werden. Elite‑Agenten passen ihre Maschinen an den persönlichen Spielstil an, um das Schlachtfeld zu dominieren.

„World of Tanks: HEAT ist unsere mutige Vision für die Franchise – schneller, dynamischer und mit modernster Technologie“, erklärt Victor Kislyi, CEO von Wargaming.

„Wir freuen uns darauf, eng mit der Community zusammenzuarbeiten und das Spiel gemeinsam zu formen“, ergänzt Artyom Yantsevich, Product Director.

Angetrieben von der neuen hauseigenen Engine überzeugt HEAT mit beeindruckender Grafik, cineastischen Effekten und immersiven Umgebungen. Erstmals in der Firmengeschichte erscheint ein Wargaming‑Titel zeitgleich für PC (Wargaming Game Center & Steam), PlayStation®5, Xbox Series X|S und Steam Deck – inklusive plattformübergreifendem Spielfortschritt.

Key Features: