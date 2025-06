LEGO Fortnite erhält neuen „Helldivers“-PvE-Koop-Modus

Fortnite bleibt seiner Linie treu, sich stetig neu zu erfinden, diesmal mit einem frischen Update für den beliebten LEGO-Ableger des Spiels. Ab sofort ist der brandneue Modus „Expeditions“ verfügbar, der sich klar auf PvE-Koop-Kämpfe konzentriert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Drei Klassen, viele Möglichkeiten

In „Expeditions“ schließen sich bis zu vier Spielende zusammen und übernehmen die Kontrolle über LEGO-Minifiguren in einer von drei einzigartigen Klassen:

Shadow Caller

Rift Ripper

The Hunter

Jede Klasse bringt ihren eigenen Spielstil mit und lässt sich durch verschiedene Waffen und Ausrüstungen individuell anpassen. Das verspricht abwechslungsreiches Koop-Gameplay, bei dem Teamwork entscheidend ist.

Missionen, Belohnungen und globale Fortschritte

Der Modus ist in Missionen unterteilt, in denen ihr gegen Wellen von Gegnern antretet. Diese finden auf zunächst drei Karten statt, mit weiteren Maps, die laut Epic Games bereits in Planung sind.

Für das Abschließen von Missionen erhaltet ihr Erfahrungspunkte (XP), die nicht nur euren Fortschritt beeinflussen, sondern auch zur Freischaltung sogenannter „Team Projects“ beitragen. Dabei handelt es sich um globale Upgrades, die allen Spielern weltweit zugutekommen, ganz ähnlich wie bei den globalen Kriegszielen in Helldivers 2.

Verbindung zum Battle Royale und Superhelden-Gästen

Interessanterweise scheint „Expeditions“ auch thematisch an den aktuellen Battle Royale Season-Content von Fortnite angelehnt zu sein. Die laufende Season „Super“ wird auch in LEGO Fortnite aufgegriffen, inklusive Gastauftritten bekannter Figuren wie Superman.

So könnt ihr starten

Der neue Modus ist ab sofort spielbar und über die „Discover“-Sektion im Spiel zugänglich. Oder direkt über die LEGO-Erfahrungen „Odyssey“ und „Brick Life“.