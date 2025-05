Das Game2Gether CON42-Gewinnspiel

Heute ist es soweit, die Con42 öffnet ihre Tore. Gemeinsam mit Thrustmaster sind wir vor Ort und haben auch ein Gewinnspiel für euch organisiert. Ihr könnt – aber nur vor Ort – einen Thrustmaster Sol-R 1 Flightstick gewinnen!

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Thrustmaster„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die neuen Sol-R Flightsticks von Thrustmaster richten sich speziell an alle Fans von spannenden Weltraumsimulationen, wie Star Citizen. Bei uns am Stand könnt ihr euch persönlich ein Bild von den neuen Stick machen und diese an zwei Sim-Rigs ausprobieren. Den Secret Code für die Teilnahme findet ihr bei uns am Stand!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 1 Stunde Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten und muss den Preis an unserem Stand abholen. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 17.05.2025, 20:00 Uhr