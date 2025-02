Die Glücksspielwelt hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Online Glücksspiele, Sportwetten und neue Technologien haben die Branche revolutioniert und bieten Spielern weltweit eine Vielzahl von Möglichkeiten. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Geschichte, die aktuellen Trends und die Zukunft dieser dynamischen Branche.

Was ist iGaming?

iGaming ist eine Branche, die sich auf das Glücksspiel im Internet fokussiert. Zu den darin enthaltenen Kategorien gehören Spiele aus dem Online Casino, Sportwetten, Lotterien, Kartenspiele sowie Bingo. Dabei resultieren die Spielergebnisse aus dem Einsatz von Zufallsgeneratoren bzw. bei Wetten auf reale Zwischen- und Endergebnisse.

Der Beginn von iGaming

Die Anfänge des iGamings gehen bis in die 1990er zurück. Seitdem haben sich das Niveau von Spielen, Anbietern sowie Regularien für sicheres und verantwortungsvolles Spielen zum Positiven geändert. Die Meilensteine der Online Glücksspielaktivitäten lassen sich folgendermaßen zusammenfassen.

1990

Im Jahr 1994 brachte der Provider Microgaming die erste voll funktionsfähige Online Casino Software heraus. Zudem verabschiedete Antigua und Barbuda erstmalig denn Free-Trade- and Processing-Act. Von dem Zeitpunkt an konnten in- und ausländische Unternehmen eine Lizenzierung und Regulierung für Online Spielotheken und Wetten beantragen. 1995 wurde Cryptologic gegründet, das sichere Online-Zahlungsabwicklungssysteme einführte. 1996 stellte Intertops die erste Online Wettplattform mit der Kaufmöglichkeit für Online Lottoscheine bereit. Bis Ende der 1990er existierten über 700 Online Casinos. Pokern im Internet war ebenfalls möglich.

2000

PartyGaming startete im Jahr 2001 mit PartyPoker. Es handelt sich um den Grundstein für die hohe Beliebtheit von Online Poker. Bereits 2003 wurde bei der World Series of Poker (WSOP) erste Online-Satellitenturniere angeboten. Auffällige Erfolgsspieler wie Chris Moneymaker verhalfen Pokern im Internet zur Anerkennung. Durch Playtech begann Mitte der 2000er der Wandel zum mobile iGaming Casino. Die Aufnahme traditioneller Casinospiele, wie Automatenspiele, Bingo sowie Live-Casino-Plattformen mit Live-Dealern, lassen die Grenzen zu landbasierten Spielbanken verschwimmen.

2010

In diesem Jahrzehnt des iGamings finden sich technische Fortschritte, regulatorische Änderungen zu Gunsten des Spielerschutzes und die ersten Mobile-First-Casinos. Europa ist mit Glücksspiellizenzen aus Malta und Gibraltar führend. Das Interesse für Live-Dealer-Spiele sowie Virtual Reality Casinos und erste Bitcoin Casinos steigt. Der Nischenmarkt des eSports etabliert sich und die Nachfrage nach Wetten auf eSports-Events wächst.

2020

Die Corona-Pandemie trug zu einer Begünstigung im Bereich der iGaming Technology bei. Durch die Schließung landbasierter Spielbanken wurden neue Zielgruppen für das Online-Entertainment erschlossen. Es etablierten sich immersive Spiele sowie VR-/AR-Casinos. Das Jahrzehnt gipfelt in der Verwendung der 5G-Hochgeschwindigkeitsbreitbandes für das schnelle funktionsreiche Spielen auf dem Mobilgerät unter Verwendung von Clouddiensten.

Aktueller Stand von iGaming

Heute hat die USA als führendes Land abgelöst. Im Jahr 2025 wird der Umsatz im Online-Glücksspiel voraussichtlich 97,27 Milliarden US-Dollar erreichen. Demnach liegt die Wachstumsrate bei 6,46%. Daraus ergibt sich bis zum Jahr 2029 ein prognostiziertes Marktvolumen von 133 Milliarden US-Dollar, was mit einer Spieleranzahl von schätzungsweise 291,4 Millionen einhergeht. Während Online-Lotterien von 6,41 Bllionen US-Dollar (2017) auf 22 Billionen US-Dollar (2029) steigen könnten, liegen die Erwartungen für Online Casinos und Wetten von 11,76 Billionen US-Dollar (2017) bei 45,88 Bllionen US-Dollar bzw. 65,14 Billionen US-Dollar bei Online Wetten.

Was die durchschnittliche Einnahme pro Spieler angeht, wird ebenfalls ein Anstieg erwartet. Während pro 13,6 Millionen Online-Lottospielern je 470 US-Dollar (2017) fallen, wird für 2029 bei 41,9 Millionen Usern ein Betrag von 530 US-Dollar erwartet. Bei den Online Casinos und Online Betting verhält es sich ähnlich. Ausgehend von 250 bzw. 290 US-Dollar (2017) pro 46,3 bzw. 46 Millionen Spielern und Wettkunden werden 330 bzw. 300 US-Dollar pro 139,9 bzw. 182,5 Millionen Usern für das Jahr 2029 prognostiziert. Gründe dafür liegen in der anhaltenden Optimierung der Regulierung von Online Casinos und Wettanbietern wie auch dem zielgerichteten iGaming Digital Marketing.

iGaming in Deutschland

Der Online-Glücksspielmarktumsatz hat beim iGaming in Deutschland in 2024 einen Umsatz von etwa 5,65 Miliarden US-Dollar erreicht. Bei einer erwartungsgemäßen Wachstumsrate von 5% pro Jahr kann dies bis in das Jahr 2029 zu einem Marktvolumen von 7,21 Milliarden US-Dollar führen. Für das Jahr 2025 beläuft sich die ebenfalls prognostizierte Nutzerdurchdringung auf 11,9%, während es bis zum Jahr 2029 voraussichtlich 12,2 Millionen User im Sektor iGaming Germany geben wird.

Weitere Markteinschätzungen von August 2024 geben an, dass sich die Einnahmen in Online Spielotheken von 0,78 Billionen US-Dollar (2017) auf 2,6 Billionen US-Dollar (2029) erhöhen werden. Ebenfalls mit Anstiegen zu rechnen haben die Online Wetten bzw. Online-Lotterien mit 0,84 bzw. 0,78 Billionen US-Dollar (2017) auf 2,68 bzw. 1,94 Billionen US-Dollar im Jahr 2027. Weiterhin betrachtenswert sind die Einnahmen pro User. Diese verändern sich von 240, 1410 und 370 US-Dollar (2017) im Online-Casino, -Lotterien und -Wetten den Prognosen nach auf 400, 1150 und 380 US-Dollar.

Ausblick auf die iGaming Industrie

Blockchain-Technologie

Durch das fortwährende Wachstum der Blockchain-Technologie wird die iGaming Industry weiterentwickelt. Krypto Casinos stellen sichere, anonyme und schnelle Krypto-Zahlungssysteme bereit. Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum und Litecoin sind gleichwertig zu Zahlungen mit Fiat-Währungen. Bei Transaktionen gibt es keine Zwischenhändler und umgehend bearbeitete Auszahlungen. Zudem gibt es niedrigere bis keine Gebühren sowie höhere Limits.

Streaming und Soziale Medien

Wettkunden können Sportevents per Live-Stream verfolgen. Der Anteil an Streams ist in Live-Casinos für mobile Geräte ebenfalls gestiegen. Die Interaktion mit Live-Dealern in Spielotheken im Internet trägt zur Intensitätssteigerung bei Spielern bei und bietet Alternativen zum landbasierten Spielbankbesuch. Weiterhin wird Spielerinteresse durch Bonusprogramme und Aktionen sowie Berichterstattungen in den Sozialen Medien geweckt.

Gamification

Die Provider fügen dem Gameplay von beispielsweise Casinos und Spielautomaten die Elemente des Gamifications bei. Diese fördern Engagement und Loyalität des Spielers abhängig vom Erfahrungsschatz. Motivation und Spielerbindung werden vom Anbieter mit einem Treueprogramm sowie optimierten Glücksspielplattform unterstützt. Interessante und unterhaltsame Missionen runden das Spielerlebnis in Verbindung mit exklusiven Preisen ab.

Gaming-Grafik und 5G

Die Verwendung von 5G-Übertragung, Cloud-Diensten sowie und modernen mobilen Endgeräten ebnen die Zukunft der iGaming-Branche in Deutschland und weltweit. Neben der Spieleimplementierung im plattformunabhängigen HTML5 wird immer häufiger die Unity-Engine für die Entwicklung von 3D-Spielinhalten verwendet. Hochauflösende, schnell ladende und intuitive Gaming-Grafik wird zum anhaltenden Wachstum von iGaming führen.

Bildquelle: CasinoAllianz