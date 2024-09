Die ASUS ROG präsentiert die Azoth Extreme

ASUS Republic of Gamers (ROG) präsentiert mit der Azoth Extreme eine besonders ausgefallene und hochwertige Gaming-Tastatur, die sich anschickt einen neuen Maßstab zu setzen. Die kabellose Tastatur setzt auf ein 75-%-Format, mit einem präzisionsgefertigten Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung sowie einen Metallrahmen, sodass sich eine erstklassige Ästhetik ergibt. Die Positionierungsplatte aus Karbonfaser gibt der Tastatur ein knackiges Tippgefühl und reduziert gleichzeitig die Vibrationen durch die Tastenanschläge auf ein Minimum. Darüber hinaus besitzt sie eine verstellbare Dichtung, sodass sie mit einem Schalter zwischen hartem und weichen Tippgefühl umgestellt werden kann. Ein besonders Highlight ist der OLED-Vollfarb-Touchscreen in der oberen rechten Ecke, mit dem man Systeminformationen und Tastatureinstellungen anzeigen lassen kann. Über einen Drei-Wege-Drehknopf kann man darüber hinaus Lautstärke, Multimedia, Beleuchtung und die Einstellungen individuell anpassen. Für eine komfortable Ergonomie verfügt die Tastatur über eine verlängerte Handgelenkauflage aus Silikon.

Das Gehäuse der ASUS ROG Azoth Extreme wird in einem aufwändigen Verfahren in 12 Stufen hergestellt. Dazu zählen Schritte, wie die CNC-Bearbeitung, Sandstrahlen und Eloxieren. Dank des ROG Polling Rate Boosters sind Polling-Raten von bis zu 8.000 Hz möglich. Die Akkulaufzeit kann bis zu 1.600 Stunden erreichen.

Die meisten Gaming-Tastaturen setzen auf FR4, Stahl, PC, POM oder Messing für die Positionierungsplatte. ASUS ROG setzt bei der Azoth Extreme auf Karbonfaser. Diese besitzt eine metallähnliche Steifigkeit für ein knackiges Tippgefühl, ist gleichzeitig aber elastisch und bietet so eine hervorragende Stoßdämpfung, die Vibrationen durch die Tastenanschläge minimiert. Drei Dämpfungsschichten, zwei aus PORON und ein Silikonpolster absorbieren Vibrationen und minimieren Schalter-Pinging und -Echos, was der Tastatur eine exzellente Akustik verleiht. Im Hard-Modus der verstellbaren Dichtung besitzt die Tastatur einen festen Anschlag mit schnellem Rückprall, ideal fürs Gaming. Der weiche Modus eignet sich durch sein gedämpftes und federndes Gefühl vor allem für längeres, komfortables Tippen. Als Schalter kommen die vorgeschmierten, mechanischen ROG NX Schalter zum Einsatz.

Der OLED-Farb-Touchscreen besitzt eine Diagonale von 1,47 Zoll. Hier kann man sich beispielsweise den Verbindungsstatus, den Status der Feststelltaste oder den PC/Mac-Modus anzeigen lassen. Zudem kann man über Tippen und Wischen verschiedene Funktionen, wie Hardware-Informationen und die KPS-Funktion, diese zeigt die Anschläge pro Sekunde an, aufrufen. Eine Tri-Mode-Konnektivität ermöglicht es Geräte via Bluetooth, ROG SpeedNova 2,4 GHz RF Wireless mit niedriger Latenz oder USB-Kabel zu verbinden. Im Bluetooth-Modus sind Verbindungen zu drei Geräten gleichzeitig möglich. Eine Höhenverstellung der Tastatur ist über die mitgelieferten, unterschiedlich hohen Magnetfüße möglich. So kann man die Tastatur in drei verschiedenen Neigungswinkeln aufstellen.

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:

Premium Verarbeitungsqualität: Das Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung mit Metallrahmen sorgt für ein erstklassiges Aussehen und bietet gleichzeitig eine exzellente kabellose Leistung

Positionierungsplatte aus Karbonfaser: Sorgt für ein knackiges Schreibgefühl und reduziert Vibrationen beim Tastenanschlag

Einstellbare Dichtungshalterung: Einfaches Umschalten zwischen zwei gedämpften Tippgefühlen über einen Schnellwechselschalter